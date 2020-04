Is OCI een kansrijk alternatief voor Nutrien of Mosaic? De hoofdaandeelhouder kocht onlangs aandelen bij en ook een fonds van Bill Gates zit in het kapitaal.

OCI, voluit Orascom Construction Industries, werd in de jaren vijftig opgericht door de rijke Egyptische familie Sawiris. Het is een producent van nitraatproducten voor meststoffen, dieselemissievloeistof (DEF, ook bekend als AdBlue) en chemische producten (methanol en melamine). OCI is daardoor een concurrent van het grotere Amerikaanse CF Industries, en veel minder van Mosaic en Nutrien, die vooral actief zijn in de productie van potas- en fosfaatmeststoffen. In 2015 lag een plan op tafel om de Amerikaanse en de Europese meststoffenfabrieken van OCI voor een ondernemingswaarde van 8 miljard Amerikaanse dollar (inclusief 2 miljard schulden) te verkopen aan CF Industries. Dat plan ging niet door en OCI ging zelfstandig verder met de uitbouw van zijn activiteiten, die gespreid zijn over Noord-Afrika (Algerije en Egypte), Nederland en Noord-Amerika. OCI investeerde fors in de bouw van twee nieuwe fabrieken in de Verenigde Staten: een nieuwe urea-fabriek in Iowa (IFCo), die werd opgestart in 2017, en Natgasoline in Texas, opgestart in 2018, Die laatste is de grootste Amerikaanse methanolfabriek, met een jaarlijkse capaciteit van 1,8 metrische ton. Daarnaast startte OCI in 2019 een tweede productielijn op in de Nederlandse biomethanolfabriek BioMCN. Daardoor verdubbelde OCI zijn productiecapaciteit van methanol. De keerzijde van die medaille was echter een hoge schuldenlast. Eind 2017 bedroeg de nettoschuld 4,45 miljard dollar, of een zeer hoge 7 keer de gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda). Het plan was toen die verhouding tegen eind 2019 te verminderen naar 2,5 keer. Die verwachting was mede gestoeld op positieve vooruitzichten voor 2019, met een combinatie van een verwachte beperkte toename van het aanbod, minder export uit China en een stevige vraag. Dat draaide helemaal anders uit door slechte weersomstandigheden in de Verenigde Staten (met als gevolg minder vraag en vooral lagere meststoffenprijzen), heel wat onderhoud in de fabrieken en een onverwachte productiestop van enkele maanden bij Natgasoline. De jaaromzet zakte met 7 procent tegenover 2018, tot 3 miljard dollar. De rebitda ging 20 procent lager, tot 748,4 miljoen. De nettoschuld verminderde nauwelijks, van 4,12 miljard naar 4,06 miljard dollar. Daardoor steeg de schuldgraad van 4,4 keer de rebitda van de voorbije twaalf maanden naar 5,4 keer. Bij Mosaic, bijvoorbeeld, is dat 3 keer. In maart 2019 meldde OCI interesse te hebben ontvangen voor de methanolactiviteiten van de groep, tot nog toe evenwel zonder gevolg. Wel sloot OCI vorige zomer een joint venture met ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), voor het samengaan van de meststoffenactiviteiten van beide groepen. OCI houdt daarin een belang aan van 58 procent. Het aandeel van OCI viel dit jaar al met 43 procent terug, vergelijkbaar met CF Industries (-45%). We zijn geen voorstander om posities in Mosaic of Nutrien in te ruilen voor het risicovollere OCI. Bestaande posities mogen aangehouden worden (rating 2C).