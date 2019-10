Het aandeel van PureCircle kreeg onlangs een enorme oplawaai. Wat is er aan de hand bij die ooit zo beloftevolle uitdager op de suikermarkt?

Het aandeel van de marktleider in natuurlijke, caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren PureCircle zakte op 20 september met 30 procent. Maandag 23 september was er zelfs even een terugval naar 119,8 pence, het laagste koersniveau sinds 2012. De oorzaak was de onverwachte melding dat het bedrijf de jaarrapportering, gepland op 23 september, zou uitstellen wegens mogelijke problemen met de voorraadwaardering, die opdoken tijdens het auditproces van de jaarcijfers door PricewaterhouseCoopers. Het onderzoek daarnaar zal enkele weken duren. Het bedrijf schat de maximale im...