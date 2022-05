Het aandeel van Ageas reageerde licht positief op de kwartaalcijfers. De bevestiging van de jaarverwachtingen is positief gezien de marktturbulenties.

De Belgische verzekeraar Ageas is het jaar goed gestart. De nettowinst zonder de herwaardering van de Relative Performance Notes of RPN(i) zakte tegenover het eerste kwartaal van 2021 wel met 29 procent, van 294,1 miljoen euro naar 210 miljoen. Maar dat was beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 194 miljoen euro. Het cijfer omvat een negatieve impact van 65 miljoen euro door de zware stormen in februari in België en het Verenigd Koninkrijk, en een eenmalige meerwaarde van 45,5 miljoen op de verkoop van de professionele verzekeringen aan nieuwe klanten in het VK.De levensverzekeringen boekten een nettowinst van 145 miljoen euro, een terugval met 36 procent tegenover vorig jaar en nipt beter dan verwacht (142 miljoen). De niet-levensverzekeringen zagen de nettowinst met 3 procent toenemen tot 93,8 miljoen euro, ruim beter dan verwacht (54 miljoen). België boekte een sterke nettowinst van 121,8 miljoen euro, een toename met 20 procent tegenover het eerste kwartaal van 2021 (101,3 miljoen). De levensverzekeringen droegen 97,7 miljoen euro (+40%) bij aan de nettowinst tegenover 24,1 miljoen (-24%) voor de niet-levensverzekeringen. Ook Europa presteerde beter dan verwacht, met een stijging van de nettowinst (inclusief eenmalige elementen) met 57 procent tot 74,4 miljoen euro. In Azië was er een groter dan verwachte terugval van de nettowinst: -74 procent tot 39,1 miljoen euro, door een impact van 115 miljoen als gevolg van de daling van de Chinese aandelenmarkten en de rentetarieven. De brutopremie-inkomsten (aandeel Ageas) klommen op groepsniveau met 5 procent tot 4,97 miljard euro. De groei was gelijkmatig verdeeld over de levensverzekeringen (+5% tot 3,54 miljard) en de niet-levensverzekeringen (+5% tot 1,43 miljard), met de sterkste groei (+7%) in Azië. De combined ratio, de verhouding tussen de kosten en de netto verdiende premies, steeg van 91,7 tot 96,7 procent. Dat is een goede prestatie gezien de negatieve impact van 850 basispunten door de stormen in februari. De marge op producten met gegarandeerde rente (tak21) steeg van 92 naar 109 basispunten dankzij gerealiseerde meerwaarden in België. De marge voor unit-linked-producten (tak23) steeg van 34 naar 40 basispunten. De solvabiliteit klom naar een beter dan verwachte 203 procent, tegenover 197 procent eind 2021. Ageas keert op 3 juni een brutodividend uit van 2,75 euro per aandeel. Dat geeft een brutorendement van 6,2 procent. Het strategische plan tot 2024 stelt een gemiddelde jaarlijkse groei voorop van de winst per aandeel met 6 tot 8 procent, op basis van een winstdoelstelling tegen 2024 van 1,1 tot 1,2 miljard euro. Over die periode zal 1,5 tot 1,8 miljard euro aan dividenden worden uitgekeerd, of een geschat jaarlijks rendement van 6 tot 8 procent. Het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen van 150 miljoen euro kocht 2,83 miljoen aandelen (1,48% van het aantal uitstaande aandelen) in voor 122,9 miljoen euro. Ageas kijkt met vertrouwen naar de rest van 2022 en herhaalde de verwachting voor het eerst een nettowinst (zonder RPN(i)-herwaardering) te halen van 1 miljard euro. Vorig jaar strandde de winst op 945 miljoen euro.ConclusieHet aandeel van Ageas reageerde licht positief op de kwartaalcijfers. De bevestiging van de jaarverwachtingen is positief gezien de marktturbulenties. De waardering blijft aantrekkelijk, tegen 0,74 keer de boekwaarde en 8 keer de verwachte winst 2022. Met de verwachte verbetering van het beursklimaat blijven we voor de komende twaalf tot achttien maanden mikken op een klim richting een boekwaarde rond 60 euro. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 44,43 euroTicker: AGSN BBISIN-code: BE0974264930Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 8,48 miljard euroK/w 2021: 10Verwachte k/w 2022: 8Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 6,2%