Met een betere tweede jaarhelft moet Telenet de jaarprognoses halen. Na de recente koersdaling is de waardering beduidend onder het historische gemiddelde teruggevallen.

De telecomsector is de voorbije maanden helemaal uit de gratie geraakt. Door de abonnementsinkomsten genereren de bedrijven hoge en stabiele kasstromen, maar dat weegt niet op tegen de toegenomen concurrentie en margedruk, en de hoge investeringsbehoefte. De coronacrisis zet bovendien de omzet onder druk. De impact was het grootst in het tweede kwartaal, toen de winkels moesten sluiten en de nieuwe installaties vertraging opliepen. In het mobiele segment zorgde een daling van het internationale verkeer voor lagere inkomsten uit roaming. Telenet is na de overname van De Vijver Media de eigenaar van een aantal televisiezenders, waardoor de groep ook is blootgesteld aan een daling van de advertentie-inkomsten. De kwartaalomzet daalde tussen april en juni met 5,4 procent op jaarbasis naar 619,2 miljoen euro of bijna 2 procent onder de consensusprognose. Enkel breedband en de vastelijndiensten presteerden boven de verwachtingen. Het aantal mobiele klanten nam minder snel toe dan verwacht, maar anderzijds daalde ook het klantenverloop. De gemiddelde omzet per gebruiker klom met 2,1 procent naar 58,4 euro door de impact van een prijsverhoging, een hoger aandeel van het aantal breedbandklanten in de omzet en een stijging van het aantal klanten dat meer dan 1 product afneemt. Telenet snoeide in de uitgaven voor verkoop en marketing, de personeelsuitgaven daalden en de groep gaf minder uit aan externe consultants. Daardoor bleef de bedrijfskasstroom (ebitda) met 352,4 miljoen euro op jaarbasis zo goed als ongewijzigd en 2,7 procent boven de consensusverwachting. De ebitda-marge klom naar 56,9 procent tegenover 54 procent vorig jaar en een verwachte 54,4 procent. Aanvankelijk ging Telenet voor dit jaar uit van een stabiele omzet en een lichte stijging van de aangepaste bedrijfswinst (ebitda). Door de corona-impact verwacht het management nu een omzetdaling met ongeveer 2 procent en een daling van de ebitda met 1 procent. Die prognoses werden in juli herbevestigd. Hoewel de telecomgroep wel op een betere tweede jaarhelft rekent, leggen ze de lat bewust laag. Telenet wil onder normale marktomstandigheden 50 tot 70 procent van de vrije kasstromen als dividend uitkeren. Voor het boekjaar 2019 leverde dat een dividend van 1,875 euro per aandeel op. De vrije kasstroom lag in het tweede kwartaal op 180,5 miljoen euro. Dat brengt het totaal voor de eerste jaarhelft op 263,9 miljoen euro. Die kasstroom zal over het volledige boekjaar 2020 minstens op hetzelfde niveau als in 2019 uitkomen (391 miljoen euro). Een stabiel dividend ligt in de lijn der verwachtingen. Telenet mikt op een cijfer aan de onderkant van vork van 415 tor 435 miljoen euro. Na de eerste jaarhelft had de kabelgroep 629 miljoen euro aan liquiditeiten beschikbaar. Na de uitbetaling van het slotdividend in mei (142,3 miljoen euro) bedroeg de groepsschuld 5,66 miljard euro. De nettohefboomratio (schuld/ebitda) blijft daarmee in de buurt van 4. Alle uitstaande schulden zijn in een vaste rentevoet (3,1%) omgezet. De gemiddelde looptijd van de schuld daalde naar acht jaar.ConclusieMet een betere tweede jaarhelft - doordat de winkels weer open zijn en nieuwe installaties zonder beperking kunnen doorgaan - moet Telenet de jaarprognoses halen. Na de recente koersdaling (-20% sinds juni) is de waardering teruggevallen tot 6,5 keer de ebitda. Dat ligt beduidend onder het historische gemiddelde, terwijl het aandeel een brutorendement van 5,8 procent oplevert. Een eerste positie in Telenet is verantwoord. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 31,8 euroMarkt: Euronext BrusselISIN-code: BE0003826436Ticker: TNET BBBeurskapitalisatie: 3,7 miljard euroK/w 2019: 9,5Verwachte k/w 2020: 9Koersverschil 12 maanden: -19%Koersverschil sinds jaarbegin: -20%Dividendrendement: 5,8%