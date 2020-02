Lotus Bakeries heet er een prima 2019 opzitten. De omzet nam met 56,3 miljoen euro of 10,1 procent toe tot 612,7 miljoen euro. Het positieve wisselkoerseffect van een sterkere dollar heeft daar minder dan 1 procent toe bijgedragen en ook de impact van de overname van het Britse Kiddylicious (voedzame tussendoortjes voor baby's, peuters en kleuters) moet niet overroepen worden.

Het fraaie van de dubbelcijferige omzetgroei is dat daarvan zo'n 7 procent organische groei (zonder overnames of desinvesteringen) is. Dat is een van de beste interne groeicijfers van de voorbije twaalf jaar. Straf, want de omzet is in die periode alleen maar groter geworden. Het is ook perfect in lijn nog een versnelling tegenover het eerste halfjaar (6,7% organische groei). De eerste groeimotor is de verdere mondialisering van Lotus Biscoff, en dat zal nog lang zo zijn.

Tijdens de analistenmeeting viel het ons dat er in dat segment aan een stevige derde groeipijler wordt gebouwd. Naast het klassieke speculaaskoekje en de -pasta gaat de onderneming uit het Oost-Vlaamse Lembeke de komende jaren ook voluit voor een internationaal succes van Lotus Biscoff Ice Cream. Vooral in de 'vertrouwde' markten Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten wordt ingezet op een groeiversnelling. De tweede groeimotor is de verdere ontplooiing in steeds meer landen van de gezonde snacks (Bear, Nakd en Trek), geholpen door de overname van Kiddylicious. Die beide segmenten groeiden in 2019 meer dan 10 procent. De derde pijler van Lotus Bakeries zijn de lokale specialiteiten. Daar is groeien veel minder een evidentie de jongste jaren. De achteruitgang van de ontbijtkoek in Nederland werd aangepakt met een nieuwe verpakking en een reclamespot met de charmezanger Frans Bauer. Dat moet dit jaar voor beterschap zorgen. Vorig jaar was sowieso een historisch jaar voor Lotus Bakeries omdat in de zomer in het Amerikaanse Mebane de eerste speculaasfabriek buiten België werd geopend. De Verenigde Staten stonden vorig jaar voor 13 procent van de groepsomzet en voor Lotus Biscoff is het zelfs met 26 procent veruit het grootste land geworden. In Mebane werd voorzichtig gestart met twee lijnen, maar daar komen nog lijnen bij, maar niet dit jaar. De twee lijnen zijn onvoldoende om de volledige Amerikaanse markt te dekken. Belangrijk vorig jaar was ook de opstart van de eigen fabriek voor Bear in Zuid-Afrika. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) steeg mede dankzij IFRS-16 (leasecontracten) wat meer dan de omzet met 12,0 procent tot 123,6 miljoen euro. Dat levert een rebitda-marge van 20,2 procent op in vergelijking met 19,8 procent voor 2018. De recurrente bedrijfswinst (rebit) klom met 8,3 procent tot boven 100 miljoen euro (102,9 miljoen), een record. De nettowinst maakte een sprong van 11,6 procent (van 67,9 naar 75,8 miljoen euro), of per aandeel van 83,01 naar 92,90 euro (+11,9%). Lotus Bakeries verraste in de zomer van 2019 met de oprichting van het incubatorfonds FF (fast forward) 2032 (dan bestaat Lotus Bakeries 100 jaar) dat investeert in beloftevolle merken en groeibedrijven met vernieuwende producten, technologie of marktbenaderingen in voeding. Voor dit fonds heeft Lotus Bakeries de komende jaren 30 à 40 miljoen euro veil om een achttal investeringen te doen. De eerste participatie is een belang van 20 procent in het Britse Peter's Yard, een producent van gezonde, smaakvolle crackers met een jaaromzet van 3 miljoen pond. Het fonds is een alternatief voor klassieke overnames, waar de concurrentie met de grote jongens uit de sector heftiger is geworden de jongste jaren. Het is ook uitkijken naar de lancering in het voorjaar van een nieuw Biscoff-concept, een rond gevuld koekje ('sandwich cookie'), recht in het segment van het populaire Oreo.ConclusieWe zijn verheugd met de jaarcijfers, en vooral met de groeiversnelling. De waardering is tegen 29 keer de verwachte winst natuurlijk pittig. Maar het is dan ook een uniek groeiverhaal dat nog vele jaren kan doorgaan. Bovendien worden ook forse bedragen betaald voor de producenten van gezonde tussendoortjes. Pas bij koersen boven 3050 euro overwegen we een adviesverlaging.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 2900 euroTicker: LOTB BBISIN-code: BE0003604155Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,37 miljard euroK/w 2019: 31Verwachte k/w 2020: 29Koersverschil 12 maanden: +27%Koersverschil sinds jaarbegin: +12%Dividendrendement: 1,0%