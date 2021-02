De waardering van het aandeel is pittig, maar het is een uniek groeiverhaal dat nog vele jaren kan doorgaan.

Ook de covid-19-pandemie heeft de groeimachine Lotus Bakeries niet kunnen stoppen. Er was wel een negatieve impact van de coronacrisis. In de 'out of home'-markt (café's, restaurants, scholen, vliegtuigen, cruiseschepen, enzovoort) werd zowat een derde van de omzet verloren door de lockdowns. Desondanks heeft de onderneming uit het Oost-Vlaamse Lembeke er een prima 2020 op zitten. Er was een omzettoename van 8,3 procent tot 663,3 miljoen euro. Dat is aan de bovenkant van de analistenverwachtingen en werd geholpen door de voorraadopbouw in de aanloop naar de brexit door Britse klanten. De eerste groeimotor (50% van de groepsomzet) is de verdere mondialisering van Lotus Biscoff, het speculooskoekje. Andermaal werd daar een dubbelcijferige groei opgetekend. In 25 landen haalt Lotus Biscoff al een omzetcijfer van meer dan 1 miljoen euro. In het speculoossegment worden steeds meer groeipijlers gecreëerd. Naast het koekje kwam al vele jaren geleden de speculoospasta (Lotus Biscoff Spread). Dat is intussen ook een internationaal succes. Een stevige derde groeipijler lijkt in de maak met Lotus Biscoff Ice Cream. Vorig jaar was er in dat segment nog de innovatie van de Lotus Biscoff Sandwich Cookie - een concurrent voor het populaire Oreo-koekje - en Lotus Biscoff Chocolade. De chocolade werd voorlopig enkel op de Belgische markt gelanceerd, maar het Sandwich Cookie wordt al internationaal uitgerold. De bedrijfsleiding heeft er goede hoop op dat het koekje over vijf tot tien jaar uitgroeit tot een belangrijk product in de groepsomzet. De tweede groeimotor (20% van de groepsomzet) is de verdere ontplooiing van de gezonde snacks (Bear, Nakd, Trek en Kiddylicious) in steeds meer landen. De covid-19-pandemie deed de omzet van dat segment in het tweede kwartaal een diepe duik maken, maar tegen het eind van het jaar werd de schade al weer ingehaald. Zowat 23 procent van de omzet in Natural Foods wordt buiten het Verenigd Koninkrijk behaald. Maar door een nieuw, internationaal hoofdkantoor in Zwitserland te bouwen, moet dat aandeel snel nog groter worden.De derde pijler (30% van de groepsomzet) zijn de lokale specialiteiten. Daar is groeien de jongste jaren veel minder vanzelfsprekend, maar 2020 werd een meevaller. De komende drie jaar wordt 150 miljoen euro geïnvesteerd in uitbreiding, zowel in Lembeke (Lotus Biscoff), Courcelles (wafels) als in het Amerikaanse Mebane (Lotus Biscoff). De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) steeg met bijna 10 procent tot 135,7 miljoen euro. Dat levert een rebitda-marge van 20,5 procent op in vergelijking met 20,2 procent voor 2019. De recurrente bedrijfswinst (rebit) klom met 8 procent tot 111,1 miljoen. De recurrente (zonder eenmalige elementen) nettowinst maakte een sprong van 11,2 procent, van 77,5 naar 86,2 miljoen euro. Per aandeel ging het van 127,6 naar 137,1 euro (+7,4%). De netto financiële schuld is gezakt tot 110,5 miljoen euro (0,8 keer rebitda).In 2020 deed het incubatorfonds van Lotus Bakeries, FF 2032, twee bijkomende investeringen. Na het Britse Peter's Yard (gezonde crackers) zijn het Amerikaanse LOVE Corn (maïssnacks) en het Amerikaanse Partake Foods (glutenvrije, allergeenvrije koekjes) erbij gekomen. Aandeelhouders krijgen een 10,9 procent hoger dividend van 35,5 euro bruto per aandeel. ConclusieDe beter dan verwachte resultaten zorgden voor recordkoersen ruim boven 4000 euro. De waardering is tegen 29 keer de verwachte winst pittig. Maar het is een uniek groeiverhaal dat nog vele jaren kan doorgaan. Houden voor de langere termijn.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 4400 euroTicker: LOTB BBISIN-code: BE0003604155Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,47 miljard euroK/w 2020: 32,5Verwachte k/w 2021: 29Koersverschil 12 maanden: +52%Koersverschil sinds jaarbegin: +20%Dividendrendement: 0,8%