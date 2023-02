De hoge olie- en gasprijzen hebben wonderen gedaan voor de balans van Shell.

De winst van Shell is over 2022 verdubbeld van 19,3 miljard naar 39,9 miljard dollar. In het beste jaar tot dusver, 2008, maakte het oliebedrijf 28,4 miljard dollar winst. De belangrijkste winstmaker bij Shell is de divisie Integrated Gas. Daar werd 22,2 miljard dollar verdiend. CEO Wael Sawan is ook enthousiast over de toekomst van die divisie. Hij ziet de aardgasactiviteiten van Shell groeien en denkt dat de wereld niet alleen nu, maar ook op...

De winst van Shell is over 2022 verdubbeld van 19,3 miljard naar 39,9 miljard dollar. In het beste jaar tot dusver, 2008, maakte het oliebedrijf 28,4 miljard dollar winst. De belangrijkste winstmaker bij Shell is de divisie Integrated Gas. Daar werd 22,2 miljard dollar verdiend. CEO Wael Sawan is ook enthousiast over de toekomst van die divisie. Hij ziet de aardgasactiviteiten van Shell groeien en denkt dat de wereld niet alleen nu, maar ook op de lange termijn dringend behoefte heeft aan aardgas. Dit jaar ziet Sawan de vraag naar aardgas vanuit China flink toenemen omdat dat land is afgestapt van zijn zero-covidbeleid. In opvallend duidelijke bewoordingen waarschuwde de Shell-topman iedereen die denkt dat het ergste van de energiecrisis achter ons ligt: dat zal volgens hem een traject van jaren worden.De goede cijfers brachten Shell ertoe een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 4 miljard dollar te lanceren. Het is de verwachting dat dit in het eerste kwartaal van 2023 is afgerond. Het dividend gaat met 15 procent omhoog. Sinds 31 januari 2022, toen het bedrijf de toevoeging Royal Dutch uit zijn naam schrapte, is het aantal uitstaande stukken gedaald met 9 procent. De hoge olie- en gasprijzen hebben wonderen gedaan voor de balans van Shell. De Britten begonnen 2021 met 75 miljard aan schulden en dat is inmiddels gedaald tot 44 miljard dollar. Het doel is om onder de 40 miljard dollar uit te komen. Wanneer dat gebeurd is, dan is het reparatiewerk aan de balans klaar. Dat biedt nog meer ruimte om het dividend te verhogen en eigen aandelen in te kopen.ConclusieDe verhouding tussen de vrije kasstroom en de beurswaarde is 13,4 procent, waarmee Shell nog steeds een van de laagst gewaardeerde grote bedrijven is. De Shell-aandelen mogen dan ook in de portefeuille blijven. Het is uitkijken naar 14 juni, want dan houdt Shell een beleggersdag. Dat is doorgaans het moment om een strategiewijziging aan te kondigen.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 26,98 euroTicker: SHELL NAMarkt: Euronext AmsterdamISIN-code: GB00BP6MXD84Beurskapitalisatie: 187,98 miljard euroK/w 2022: 4,5Verwachte k/w 2023: 6Koersverschil 12 maanden: +16%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: 3,9%