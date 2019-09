De legendarische oprichter Jack Ma houdt het voor bekeken bij het grootste e-commercebedrijf van China en is op 55-jarige leeftijd met vervroegd pensioen'. Al twijfelen weinigen eraan dat hij achter de schermen wel degelijk nog een rol van betekenis zal spelen. Maar officieel is het nu aan de door Jack Ma aangestelde Daniel Zhang om Alibaba op het groeipad te houden.

Het verhaal van Jack Ma leest als een Chinese variant van de American Dream. De leraar Engels die destijds 10 euro per maand verdiende, richtte twintig jaar geleden Alibaba op in zijn bescheiden flat met de financiële hulp van een aantal vrienden. Het eerste Chinese onlineverkoopplatform werd een feit en reed onder de bezielende leiding van Jack Ma een spectaculair parcours. Alibaba troefde de aanvankelijke kampioen eBay af. Tegenwoordig kan je alles wat in China wordt gemaakt op het platform van Alibaba kopen. Hierdoor is Alibaba uitgegroeid tot de grootste beurskapitalisatie van Azië, enkel Tencent Holdings blijft in de buurt. Ma is de rijkste inwoner van Azië, met een geschat vermogen van 42 miljard dollar. Hij heeft dus de middelen om zich met liefdadig...