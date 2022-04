JDE Peet's tekende de grootste dagstijging op sinds de beursgang na de bekendmaking van de jaarcijfers van 2021.

Een hoogvlieger was de herintroductie van JDE Peet's op Euronext Amsterdam nog niet. Maar met haar jaarresultaten wist de groep de markt aangenaam te verrassen. Dat werd beloond met een koersklim van ruim 14 procent. Dat is de beste dagprestatie sinds de beursgang en staat in schril contrast met de koersduik van 10 procent na de jaarcijfers van 2020. JDE Peet's is in omzettermen de grootste pure speler in koffie en thee ter wereld, met merknamen als Douwe Egberts, Senseo, L'Or, Tassimo, Pickwick, Moccona, Peet's Coffee en Jacobs. Het Zwitserse Nestlé (Nescafé, Nespresso) en het Amerikaanse Starbucks zijn de grote concurrenten van JDE Peet's. Het was in 2020 niet de eerste kennismaking van de groep met de beursvloer van Amsterdam. De koffie- en theeproducent zat vele decennia onder de vleugels van het Amerikaanse Sara Lee, maar de koffie- en theedivisie Douwe Egberts Master Blenders kreeg in 2012 een aparte beursnotering. Ze werd in 2013 al van de beurs geplukt door de investeringsmaatschappij JAB Holding Company. JAB bracht de eigen koffieactiviteiten samen met die van Douwe Egberts tot Jacobs Douwe Egbert Peet's of JDE Peet's. Nog voor de beursgang had de Amerikaanse voedingsgigant Mondelez al een participatie van 26,5 procent genomen. De andere 73,5 procent zaten bij Acorn Holdings, gecontroleerd door JAB Holding Company. De beursgang werd door de uitbraak van de covid-19-pandemie in 2020 even uitgesteld, maar vond eind mei toch plaats. De beursgang werd tegen 31,50 euro doorgevoerd. Een levendige interesse voor de aandelen zorgde ervoor dat de koers op de eerste noteringsdag boven 35 euro ging. Maar de kopers van het eerste uur werden niet beloond voor hun enthousiasme. De koers dook in de laatste maanden van 2021 naar een bodem in de buurt van 24 euro, vooral uit vrees dat de fors hogere koffieprijs serieus op de marges zou wegen. Uit de jaarresultaten 2021 blijkt dat het allemaal best meeviel. Vorig jaar werd een omzet van 7,001 miljard euro gerealiseerd. Dat is boven de gemiddelde analistenverwachting van 6,87 miljard euro en 5,3 procent beter dan de 6,651 miljard euro van 2020. Organisch (zonder overnames of desinvesteringen) is er zelfs een toename van 6,1 procent. De aangepaste bedrijfswinst (ebit) kwam in 2021 uit op 1,304 miljard euro. Dat is 2,6 miljoen euro of afgerond 2 procent meer dan in 2020 en beter dan de analistenconsensus van 1,28 miljard euro. Organisch is er een ebit-groei van 1,5 procent tegenover 2020. Dat leverde een 14,2 procent hogere onderliggende winst op van 899 miljoen euro of 1,79 euro per aandeel, in vergelijking met 1,57 euro per aandeel in 2020 (+13,7%). De schuldgraad zakte van 3,2 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) eind 2020 over 2,98 keer midden 2021 naar 2,7 keer eind vorig jaar, dankzij een vrije kasstroom van 1,368 miljard euro in 2021. Dit jaar dreigt een volatiel jaar te blijven, maar de groep mikt op een dubbelcijferige organische omzetstijging en een vrije kasstroom van minstens 1 miljard euro. ConclusieDe vrees dat de forse stijging van de koffieprijs op de marges zou wegen, bleek ongegrond. JDE Peet's houdt de komende jaren vast aan eerdere groeiprognose. Tegen 15,5 keer de verwachte winst voor dit jaar, 1,2 keer de boekwaarde en 11 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2022 is het aandeel zeer redelijk gewaardeerd. We bevestigen het positieve advies. Het aandeel komt ook in aanmerking voor de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 26,09 euroTicker: JDEP NAISIN-code: NL0014332678Markt: AmsterdamBeurskapitalisatie: 13,12 miljard euroK/w 2021: 17Verwachte k/w 2022: 15,5Koersverschil 12 maanden: -14%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 2,7%