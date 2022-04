Jensen Group ontving vorig jaar 54 procent meer orders dan in 2020.

Het aandeel van Jensen Group bleef serieus achterop door de coronacrisis. Maar het wist zich met de jaarcijfers 2021 in de kijker te werken met een dagstijging van ruim 12 procent, waardoor een stuk van de achterstand op het marktgemiddelde werd ingehaald. De covid-19-pandemie trof de hele toeristische sector hard, zeker het zakenreizen. De hotels in de grote steden zitten gemiddeld nog heel ver onder hun normale bezetting. Dat is natuurlijk een heel belangrijke klantengroep van deze producent van industriële wassystemen. Het zakencijfer in de eerste helft van 2021 vertoonde nog een daling met 4,5 procent tegenover de eerste helft van 2020: van 130,1 miljoen tot 124,3 miljoen euro. Maar het herstel in het tweede halfjaar was veel steviger dan verwacht en leidde tot een jaaromzet van 259,7 miljoen euro of 5,9 procent meer dan de 245,2 miljoen euro van boekjaar 2020. Ten opzichte van de tweede helft van 2020 was er een toename met 17,7 procent, van 115 naar 135,4 miljoen euro. Zo heeft Jensen Group al een deel van de verloren omzet na de uitbraak van de pandemie teruggewonnen. Het blijft de bedoeling te evolueren naar een omzetverdeling 50 procent in de Europese Unie en 50 procent in rest van de wereld. De beperkte omzetstijging heeft tot gevolg dat we een flinke verbetering zien van de winstgevendheid. De bedrijfskasstroom (ebitda) herstelde met 55,7 procent van 19,8 naar 30,8 miljoen euro door een sterke kostencontrole, een stabilisatie van het werkkapitaal en minder herstructureringskosten. De winst per aandeel herstelt van 2,5 naar 3,9 euro. Dat houdt een mooie stijging van de ebitda-marge in van 8,1 naar 11,8 procent. Het bedrijfsresultaat (ebit) maakt een nog fraaiere comeback van 12,8 naar 21,3 miljoen euro. De ebit werd gunstig beïnvloed door overheidssteun in verschillende landen (2,1 miljoen euro). Het betekent een fraaie toename van de ebit-marge van 5,2 naar 8,2 procent. Dat komt al aardig in de buurt van de ebit-marge voor corona, die meer dan 9 procent bedroeg. Het zal dit jaar het niet gemakkelijk zijn die marge te bereiken wegens de stress in de aanvoerketens die forse prijsstijgingen voor onder meer componenten heeft veroorzaakt. Het nettoresultaat bedraagt 14,6 miljoen euro of 1,9 euro per aandeel. Dat is een flinke verbetering (+92%) tegenover de 7,6 miljoen euro van 2020 of 1,0 euro per aandeel. Jensen Group, die wordt gecontroleerd door de Deense familie Jensen via Jensen Invest (53 %), heeft een sterke financiële positie. De nettokaspositie bedroeg eind 2021 41,0 miljoen euro tegenover 25,9 miljoen euro eind juni en 28,3 miljoen eind 2020. Dat is 5,2 euro per aandeel. Daarom is er sprake van een verdubbeling van het brutodividend van 0,25 euro per aandeel in 2020 naar 0,50 euro per aandeel in 2021. De stijging wordt ook gerechtvaardigd door het feit dat Jensen Group vorig jaar voor 345 miljoen euro aan orders ontving. Dat is een toename met 54 procent tegenover 2020 en de op één na hoogste orderontvangst ooit. Dat biedt het perspectief om minstens een degelijk 2022 te kennen. ConclusieWe zijn aangenaam verrast door het omzet- en winstherstel bij Jensen Group in 2021. Nochtans is het internationale reizen nog niet volledig hersteld. Bijkomende pluspunten bij de jaarcijfers zijn de verdubbeling van het dividend en de aankondiging om tot 10 procent van de eigen aandelen in te kopen, waarmee het bedrijf recent is gestart, met dank aan de sterke financiële positie. Het aandeel heeft nog meer herstelpotentieel, al zal dat wellicht geleidelijk gebeuren. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 31,00 euroTicker: JEN BBISIN-code: BE0003858751Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 244,7 miljoen euroK/w 2021: 16Verwachte k/w 2022: 15Koersverschil 12 maanden: +8%Koersverschil sinds jaarbegin: +13%Dividendrendement: 1,6%