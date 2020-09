Hotels zijn belangrijke klanten voor de producent van industriële wassystemen, maar Jensen Group verwacht ten vroegste in 2022 een normalisering van de internationale reizen. De omzet zakte in de eerste jaarhelft terug tot het peil van 2014.

Vorig jaar was al een einde gekomen aan een vijfjarige periode van stevige groei. Maar dit jaar is van een heel andere orde. De koersterugval sinds het voorjaar was een pak erger dan in het voorjaar van 2018, toen de markt zich verslikte in de tussentijdse verklaring over het eerste kwartaal van dat jaar. De ontwikkeling van het orderboek liet veel aandeelhouders schrikken. Achteraf bekeken was de specialist in industriële wassystemen toen te voorzichtig. Jensen Group is opnieuw voorzichtig over de jaarcijfers van 2020, en dat lijkt ons deze keer terecht. Covid-19 treft de toerismesector extra hard. Er zijn ook nauwelijks nog zakenreizen, de hotels zijn zo goed als leeg. Hotels zijn een heel belangrijke klantengroep van de producent van industriële wassystemen. Het zakencijfer is behoorlijk stevig teruggevallen in de eerste jaarhelft. De opbrengsten doken 26,8 procent lager tot 130,1 miljoen euro. Naar aanleiding van de bankencrisis zagen we in de eerste helft van het boekjaar 2009 een omzetdaling van ruim 22 procent. Het is deze keer nog wat erger, zeker als je beseft dat het eerste kwartaal nog redelijk normaal is verlopen. De volledige groei sinds 2014 is eensklaps verdwenen. De omzet was gespreid over 65 procent in de Europese Unie, 21 procent in de Verenigde Staten en 13 procent in Azië. Vooral het belang van Azië is teruggelopen. Jensen wil nochtans evolueren naar 50 procent van de omzet in de Europese Unie en 50 procent in de rest van de wereld.Het fikse omzetverlies blijft niet zonder weerslag op de winstcijfers. De bedrijfskasstroom (ebitda) duikt met 56,5 procent naar beneden: van 20,7 naar 9,0 miljoen euro of per aandeel van 2,64 naar 1,15 euro. Dat houdt een daling van de ebitda-marge van 11,6 naar 6,9 procent in. Het bedrijfsresultaat (ebit) maakt een crashlanding met een achteruitgang van net geen 86 procent (van 16,8 naar 2,4 miljoen euro), wat een afname van de ebit-marge van 9,4 naar 1,8 procent inhoudt. Maar net als in 2009 bleef Jensen Group winstgevend. Orkaan Michaelberokkende de belangrijkste productiefaciliteit van Jensen USAgrote schade op 10 oktober 2018. De gedeeltelijke uitkering van de verzekering heeft een positieve impact van 1,1 miljoen euro op de ebit gehad. Nog een gunstig effect waren de overheidssteunmaatregelen (+0,7 miljoen), maar herstructureringskosten hadden een negatief effect van 2,5 miljoen euro. Het nettoresultaat bedraagt 1,5 miljoen euro (0,19 euro per aandeel). Dat is een duik van bijna 88 procent tegenover de 11,8 miljoen euro van het eerste halfjaar van 2019. Een heel gunstige vaststelling bij Jensen Group, gecontroleerd door de Deense familie Jensen via Jensen Invest (53%), is de sterke financiële positie. De nettokaspositie eind juni 2020 bedroeg 1,4 miljoen euro, onder meer omdat het dividend werd geschrapt. Maar over de perspectieven zijn we negatief. Het ziet ernaar uit dat de moeilijke periode nog enige tijd zal duren. Het aantal ontvangen orders in het eerste halfjaar van 2020 bleef beperkt tot 111,9 miljoen euro (154,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). Dat biedt weinig reden tot optimisme over de tweede jaarhelft. ConclusieJensen Group verwacht ten vroegste in 2022 een normalisering van de internationale reizen. Kosten besparen, winstgevend blijven en eventueel de komende zes tot twaalf maanden een overname doen, lijken voorlopig de hoogst mogelijke ambities. We vrezen dat het aandeel nog geruime tijd rond deze koers zal blijven schommelen en voorlopig weinig herstelpotentieel heeft.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 23,00 euroTicker: JEN BBISIN-code: BE0003858751Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 178,3 miljoen euroK/w 2019: 12Verwachte k/w 2020: 45Koersverschil 12 maanden: -34%Koersverschil sinds jaarbegin: -33%Dividendrendement: 4,1%