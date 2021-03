Het coronajaar 2020 heeft wel alle omzetgroei sinds 2014 weggevaagd.

De specialist in industriële wassystemen zag zijn koers in 2020 terugvallen naar het peil van 2015. De coronapandemie trof de toeristische sector ongemeen hard, zeker het segment van de zakenreizen. De hotels, een belangrijke klantengroep van Jensen, zijn leeg of zo goed als leeg. De omzet dook naar 245,2 miljoen euro, 26,2 procent lager dan de 332,2 miljoen euro in 2019. Van herstel in de tweede jaarhelft was bij Jensen Group niet echt sprake. De groei sinds 2014 is eensklaps verdwenen. Jensen haalde procentueel weer meer omzet in de Europese Unie (ongeveer 2/3) en minder in Azië door de pandemie. De groep wil nochtans evolueren naar de helft uit de EU en de helft uit de rest van de wereld. Het fikse omzetverlies weegt op de winst. De bedrijfskasstroom (ebitda) zakt met 36,3 procent, van 31,2 naar 19,8 miljoen euro. Daarvan haalde Jensen 9 miljoen euro in de eerste jaarhelft. Toen was er een terugval met ruim 56 procent tegenover de eerste helft van 2019. Per aandeel zakte de winst van 4 naar 2,5 euro. Dat houdt een daling van de ebitda-marge in van 9,4 naar 8,1 procent. Het bedrijfsresultaat (ebit) maakt een nog stevigere duik: van 23,0 naar 12,8 miljoen euro (-44,4%). Maar het is niet meer de crashlanding van het eerste halfjaar (-86% tot 2,4 miljoen euro). Het houdt wel een afname van de ebit-marge van 6,9 naar 5,2 procent in, maar net als in 2009 bleef Jensen Group wel winstgevend. De orkaan Michaelberokkende de belangrijkste productiefaciliteit van Jensen USAgrote schade op 10 oktober 2018. De gedeeltelijke uitkering van de verzekering heeft een positieve impact van 2,9 miljoen euro gehad op de ebit. Nog een gunstig effect vormden de overheidssteunmaatregelen (+0,7 miljoen), maar herstructureringskosten hadden een negatieve impact van 2,7 miljoen euro. Het nettoresultaat bedraagt 7,6 miljoen euro, of 0,97 euro per aandeel. Dat is iets meer dan een halvering (-51,6%) tegenover de 15,7 miljoen euro van 2019, en een flinke verbetering tegenover de slechts 1,5 miljoen euro (0,19 euro per aandeel) in de eerste jaarhelft. Een heel gunstige vaststelling bij Jensen Group, gecontroleerd door de Deense familie Jensen via Jensen Invest (53 %), is de sterke financiële positie. De nettokaspositie bedroeg 28,3 miljoen euro, of 3,6 euro per aandeel eind 2020. Daardoor kan er, ondanks een heel moeilijk jaar, over 2020 toch nog een dividend van 0,25 euro bruto per aandeel af.De perspectieven voor dit jaar zijn nog niet hartverwarmend. Het ziet ernaar uit dat de moeilijke periode nog wel even zal duren. Het aantal ontvangen orders in 2020 bleef beperkt tot 223,4 miljoen euro, 31,5 procent minder dan de 326,3 miljoen van 2019. Dat biedt nog niet veel reden tot groot optimisme over de eerste helft van dit jaar. ConclusieJensen Group heeft een moeilijk jaar achter de rug en zal dit jaar nog geen normale resultaten kunnen voorleggen. De groep verwacht op zijn vroegst in 2022 een normalisering van het internationale reisverkeer (toerisme en zakenreizen). De kosten onder controle houden, winstgevend blijven en vanuit een sterke financiële positie misschien dit jaar een overname doen, lijkt voorlopig de hoogst mogelijke ambitie. Het aandeel heeft nog herstelpotentieel. Vandaar het positieve advies.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 27,30 euroTicker: JEN BBISIN-code: BE0003858751Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 213,5 miljoen euroK/w 2020: 29Verwachte k/w 2021: 23Koersverschil 12 maanden: +32%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: 0,9%