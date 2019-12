Jensen Group voelt wereldwijde vertraging

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Een tussentijdse verklaring over het derde kwartaal van de specialist in industriële wassystemen was niet zo florissant.

.

De opbrengsten in het derde kwartaal bedroegen 74,2 miljoen euro. Dat is een daling met 4,1 procent tegenover juli-september van vorig jaar. Dat brengt de opbrengsten voor de eerste negen maanden van 2019 op 251,8 miljoen euro (was 258,4 miljoen euro, een daling met 2,5%). Halfweg 2019 bedroeg de omzet 177,6 miljoen euro. Dat cijfer lag 3,4 miljoen euro of 1,9 procent lager dan in het eerste semester van 2018. Er is ...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×