AB InBev is niet meer het goedehuisvaderaandeel van weleer. De schuldenlast is hoog, maar niet onrustwekkend hoog.

De voorbije jaren waren niet de beste voor de grootste bierbrouwer ter wereld. De overname van SABMiller in 2016 was niet het verwachte schot in de roos. Daar komt de coronacrisis bovenop. Covid-19 heeft tot een wereldwijde lockdown geleid. Haast overal werden horecazaken voor weken of maanden gesloten en er zijn geen grote muziekfestivals en sportmanifestaties. Daar vloeit het bier normaal rijkelijk. De buitenhuisconsumptie van bier is fors teruggevallen en maar deels gecompenseerd doordat in huis meer bier werd gedronken.

...

De voorbije jaren waren niet de beste voor de grootste bierbrouwer ter wereld. De overname van SABMiller in 2016 was niet het verwachte schot in de roos. Daar komt de coronacrisis bovenop. Covid-19 heeft tot een wereldwijde lockdown geleid. Haast overal werden horecazaken voor weken of maanden gesloten en er zijn geen grote muziekfestivals en sportmanifestaties. Daar vloeit het bier normaal rijkelijk. De buitenhuisconsumptie van bier is fors teruggevallen en maar deels gecompenseerd doordat in huis meer bier werd gedronken. Uiteindelijk is de schade minder groot dan gevreesd. Analisten en beleggers putten vooral moed uit de sterke cijfers voor juni. Dat leidde in eerste instantie tot een opluchtingsrally. Maar vrij snel groeide het besef dat de horeca in vele landen in juni weer open mocht. Dat deed cafés en restaurants de voorraden weer aanvullen. Bovendien is covid-19 weer in opmars. Dat dreigt de bierconsumptie buitenshuis opnieuw aan banden te leggen. De opgeluchte reactie van de markt maakte snel plaats voor realisme. Het zijn dan ook allerminst briljante resultaten. Organisch (zonder overnames en desinvesteringen) zijn de volumes in het eerste halfjaar gezakt met 13,4 procent (-14% voor de eigen bieren). In het tweede kwartaal was dat -17,1 procent, maar de analisten hadden rekening gehouden met een daling van 23,2 procent. Vooral de gunstige ontwikkeling in de loop van het kwartaal stemt analisten hoopvol: van -32 procent in april, -21 procent in mei tot +0,7 procent voor juni. De organische omzet ging 12 procent achteruit in de eerste zes maanden tot 21,3 miljard dollar, met een scherpe terugval van 17,7 procent in het tweede kwartaal tot 10,29 miljard dollar. Maar ook dat cijfer was beter dan de analistenconsensus van -23 procent (9,29 miljard dollar). De genormaliseerde bedrijfskasstroom (ebitda) maakte in het eerste halfjaar een duik van -24,7 procent tot 7,36 miljard dollar. Tussen april en juni dook de genormaliseerde ebitda zelfs 34,1 procent lager tot 3,41 miljard dollar. Maar dat cijfer was opnieuw hoger dan verwacht (-36,4%). De ebitda-marge (ebitda/omzet) viel gevoelig terug van 40,5 naar 34,6 procent. Dat blijft wel een zeer hoge marge voor de sector. De rendabiliteit kreeg vooral in Europa en het Midden-Oosten rake klappen. De ebitda zonk er weg tot 251 miljoen dollar in het tweede kwartaal of een achteruitgang met liefst 68 procent. De onderliggende winst per aandeel zakte van 1,81 naar 0,90 dollar per aandeel. De onderliggende winst per aandeel bleef net positief (van 2,38 naar 0,04 dollar per aandeel). De 1,9 miljard dollar meerwaarde op de verkoop van de Australische dochter Carlton & United Breweries aan het Japanse Asahi Group Holdings werd meer dan gecompenseerd door een afwaardering van 2,5 miljard dollar op de Afrikaanse activiteiten, wat aangeeft dat het prijskaartje voor de aankoop van SABMiller te hoog was. De overname zadelt AB InBev al jaren op met een hoge schuldenlast. De scherpe terugval in de ebitda is geen goed nieuws, want de verhouding van de netto financiële schulden ten opzichte van de ebitda is weer opgelopen tot 4,86.ConclusieAB InBev is niet meer het goedehuisvaderaandeel van weleer. Er is geen voorspelbare winstgroei meer via margeverbetering en een hoge schuldenlast. Al is die niet onrustwekkend hoog. Tegen 14 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) van 2020 is de waardering aanvaardbaar. Het aandeel is weer een koopje en dus weer een kandidaat voor de voorbeeldportefeuille onder 41,25 euro.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 47,13 euroTicker: ABI BBISIN-code: BE0974293251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 80,53 miljard euroK/w 2019: 9,5Verwachte k/w 2020: 23Koersverschil 12 maanden: -46%Koersverschil sinds jaarbegin: -37%Dividendrendement: -