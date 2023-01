De markt is positief verrast door de hoger dan verwachte ebitda. De koers is met meer dan 15 procent opgeveerd.

De maaltijdmarktplaats en -bezorger Just Eat Takeaway (JET) is in het laatste kwartaal van 2022 doorgegaan op het elan van het derde kwartaal. Toen had het vroeger dan verwacht een positieve bedrijfskasstroom (ebitda) neergezet. Dat is ook in het vierde kwartaal gelukt. In de tweede jaarhelft zette het een ebitda van 150 miljoen dollar neer, wat neerkomt op 1,1 procent van de totale transactiewaarde van de orders. Over vijf jaar wil het dat opkrikken tot 5 procent. De ebitda voor 2022 klokte af op 16 miljoen euro, tegenover -350 miljoen een jaar eerder. JET tekende geen omzetgroei op. De totale transactiewaarde bedroeg 28 miljard euro in 2022, gelijk met het jaar ervoor. Het aantal bestellingen is wel met 9 procent gedaald tussen 2021 en 2022. De verhoogde omzet per bestelling kwam er door hogere transactiewaardes en levercommissies per bestelling en een efficiëntere kostenbeheersing.Voor 2023 verwacht het management een groei van de ebitda richting 225 miljoen euro, al is dat een conservatieve schatting. Het verwacht vanaf de tweede helft weer met enige omzetgroei aan te knopen. In de tweede helft van 2022 groeide het aantal orders en de totale transactiewaarde in Noord-Europa, het Verenigd Koninkrijk en in mindere mate in Zuid-Europa en Australië. In Noord-Amerika blijven de bestellingen en transactiewaardes dalen, maar minder snel.Financieel staat JET er sterker voor dan zijn concurrenten, dankzij de verkoop van zijn participatie in iFood vorig jaar. Het heeft ongeveer 2 miljard euro cash op de balans. Het verwacht daar in 2023 zo'n 250 miljoen van te investeren. En dan is er nog de potentiële verkoop van het Amerikaanse GrubHub, hoewel dat in de huidige omgeving lastig is. De Amerikaanse activiteiten worden wel steeds winstgevender.ConclusieDe markt is positief verrast door de hoger dan verwachte ebitda. De koers is met meer dan 15 procent opgeveerd. De toenemende winstgevendheid en sterke financiële positie gekoppeld aan de conservatieve doelstellingen van het management, maken dat het aandeel op de kooplijst blijft staan.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 26,10 euroTicker: TKWY NAISIN-code: NL0012015705Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 5,64 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -45%Koersverschil sinds jaarbegin: +32%Dividendrendement: -