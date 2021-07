De onderwaardering van het aandeel van Just Eat Takeaway tegenover de concurrenten is te groot.

Het Nederlandse Just Eat Takeaway werd in 2000 opgericht door de huidige Nederlandse CEO Jitse Groen. Hij lanceerde de website thuisbezorgd.nl. Restaurants sloten zich aan en klanten kregen een waaier aan eetgelegenheden waarbij ze een bestelling konden plaatsen. Die konden ze zelf afhalen of ze werd geleverd door het restaurant. Thuisbezorgd.nl streek telkens een commissie op. Dat marktplaatsmodel is nog altijd het basisverdienmodel. In 2020 kwam 80 procent van de omzet van Just Eat Takeaway uit commissies op bestellingen en 11 procent uit maaltijdbezorging. Om geen marktaandeel te verliezen zet Just Eat Takeaway steeds meer in op maaltijdbezorging, ook al zet dat druk op de marges. Just Eat Takeaway is in twintig jaar stevig uitgebreid dankzij enkele grote overnames. In 2011 veranderde het zijn naam naar Takeaway.com. In 2014 nam het concurrenten over in Duitsland in Polen. In 2016 ging het naar de beurs. Vorig jaar nam Takeaway.com het Britse Just Eat over voor meer dan 7 miljard euro, waarna Just Eat Takeaway geboren was. Dit jaar werd de overname van het Amerikaanse Grubhub afgerond, ook voor 7 miljard. Daarmee is Just Eat Takeaway de grootste onlinemarktplaats voor restaurantbestellingen in Europa, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk en heeft het een stevige marktpositie in de Verenigde Staten. De waarde van het volume aan bestellingen via de websites is een belangrijke graadmeter. Hoe meer bestellingen, hoe meer commissies. Dankzij de overname van Just Eat groeide dat volume van 6,4 miljard euro in 2018 naar 12,9 miljard eind 2020. Met de overname van Grubhub zal dat dit jaar boven 20 miljard euro gaan.Het eerste kwartaal van 2021 bevestigde de stevige groei. Het aantal bestellingen ging met 79 procent omhoog tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het aantal leveringen steeg ook met 79 procent, in het Verenigd Koninkrijk zelfs met 695 procent. Just Eat Takeaway heeft van meet af aan gefocust op marktleiderschap in plaats van zo snel mogelijk winstgevend te worden. Dat loont, want 70 procent van de bestellingen op het platform komt van bestaande klanten. Het aantal bestellingen groeide de jongste jaren met meer dan 30 procent per jaar. Die strategie wil het aanwenden in de Verenigde Staten, maar daar vertrekt het van een underdogpositie. Financieel staat Just Eat Takeaway sterk met weinig schulden. Anderzijds bestaat de balans voor meer dan 70 procent uit immateriële activa zoals goodwill en mailinglijsten. In 2020 leverde het een positieve bedrijfskasstroom (ebitda) en vrije kasstroom af, maar nog geen nettowinst. Analisten verwachten een omzet van meer dan 5 miljard euro voor 2021. Daarmee noteert Just Eat Takeaway tegen iets meer dan 3 keer de verwachte omzet voor dit jaar. Just Eat Takeaway schuift voor 2023 een omzetdoel van 7 miljard euro naar voor. Die lage waardering toont dat beleggers niet overtuigd zijn. Vooral in de Verenigde Staten heeft Just Eat Takeaway te duchten concurrenten, zoals de maaltijdbezorger Doordash die onlangs naar de beurs ging.ConclusieHet management van Just Eat Takeaway heeft een goed trackrecord in overnames die leiden tot verdere groei. De eerste resultaten van de overname van Just Eat in het Verenigd Koninkrijk zijn positief. Er blijven risico's. In de Verenigde Staten is het de underdog tegenover Doordash en Uber Eats, die ook in Europa marktaandeel proberen af te snoepen. De koers is evenwel te hard teruggevallen en de onderwaardering tegenover de concurrenten is te groot, wat een positief advies rechtvaardigt.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 76,88 euroTicker: TKWY NLISIN-code: NL0012015705Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 16,3 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: -18%Dividendrendement: -