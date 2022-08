JET is in staat in de post-coronawereld zijn bedrijfsvoering winstgevend te krijgen. Zijn concurrenten lijken daar minder goed in te slagen.

Het belangrijkste nieuws uit de halfjaarresultaten van de maaltijdmarktplaats en -bezorger Just Eat Takeaway (JET) is dat het over de hele lijn zijn winstgevendheid heeft opgekrikt tegenover dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfskasstroom (ebitda) staat nog niet in alle segmenten in de zwarte cijfers, maar het gaat de goede kant op.Drie van de vier regio's, Noord-Europa, Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk en Ierland, samen goed voor 90 procent van de omzet, zetten in het tweede kwartaal allemaal een positieve bedrijfskasstroom (ebitda) neer.Noord-Europa blijft de meest winstgevende regio. Het VK en Ierland doen het opmerkelijk beter dan dezelfde periode vorig jaar. De regio was 70 procent minder verlieslatend. Noord-Amerika draaide bijna break-even. Zonder de beperkingen die in bepaalde staten gelden op de commissies van maaltijdbezorgers zou de regio operationeel winstgevend zijn. JET vecht die fee caps juridisch aan. De regio Zuid-Europa en Oceanië bleef achter. Daar wegen de investeringen nog te zwaar, hoewel de verliezen steeds kleiner worden.De groei vertraagt daarentegen. Dat komt vooral door de hoge vergelijkingsbasis van de eerste jaarhelft van 2021 toen maaltijdbezorging wegens de pandemie een hoge vlucht nam. Het aantal orders ging licht achteruit. Desondanks bleef de brutotransactiewaarde van de orders op peil en ging de omzet licht omhoog. Het aantal bestellingen daalde, maar de waarde per bestelling lag hoger. Klanten blijven trouw, maar de aanwas van nieuwe klanten ligt lager dan in de afgelopen kwartalen, eveneens omdat de boost van de pandemie is weggevallen. Het aantal restaurants en grootwarenhuizen aangesloten op het platform is wel met 16 procent gestegen tegenover vorig jaar.JET heeft dit jaar belangrijke partnerschappen gesloten. Begin juli kondigde het een deal met Amazon aan, waarmee Amazon Prime-leden een jaar gratis lid worden van GrubHub+. Daarmee hoopt JET zijn klantenbasis in de Verenigde Staten uit te breiden. Dat moet het doel om GrubHub deels of helemaal te verkopen bevorderen. Amazon krijgt in ruil warranten, initieel voor 2 procent van het kapitaal, maar dat kan aandikken tot 13 procent als bepaalde doelstellingen worden gehaald.JET heeft op de goodwill die het overhield aan de overname van GrubHub een afwaardering geboekt van 3 miljard euro. Die overname bedroeg meer dan 7 miljard euro. GrubHub staat nu nog voor 2,5 miljard euro in de boeken. De markt gaat ervan uit dat JET er maar 1 miljard voor krijgt. Er lopen gesprekken voor de verkoop van GrubHub, net als voor de 33 procentparticipatie in het Braziliaanse iFood, maar het management gaf geen kik over hoe ver die staan.JET ging in maart een partnerschap met McDonald's aan, wat efficiëntieverbeteringen in de bezorgingsactiviteiten mogelijk maakt. Daarnaast heeft het efficiëntieverbeteringen in zijn marketing doorgevoerd, heeft het nog marge om zijn prijzen en commissies te verhogen en heeft het een wervingsstop ingelast. Dat alles moet de winstgevendheid opkrikken.ConclusieDe markt reageerde positief op de resultaten. De koers staat 40 procent boven de bodemkoersen van begin juli, maar tegenover begin dit jaar bedraagt het koersverlies nog altijd 60 procent. Er zit naar onze mening nog te veel negativiteit in de koers. JET is in staat in de post-coronawereld zijn bedrijfsvoering winstgevend te krijgen. Zijn concurrenten lijken daar minder goed in te slagen. Bovendien noteert JET tegen lagere waarderingen. Een extra troef is de intentie om de Amerikaanse tak deels of helemaal te verkopen. Een deal zal de koers fors hoger stuwen. Advies: kopenRisico: hoogRating: 1CKoers: 19,81 euroTicker: TKWYISIN-code: NL0012015705Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 4,3 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -75%Koersverschil dit jaar: -59%