Het pessimisme over het aandeel is overdreven. Zodra de perceptie is gekeerd, biedt het heel wat opwaarts koerspotentieel.

Just Eat Takeaway wordt steeds explicieter over zijn plannen met Grubhub, de Amerikaanse maaltijdbezorger die het vorig jaar overnam. Het verhaal was dat die perfect te integreren viel in de rest van de groep. De markt geloofde daar niet in en stuurde het aandeel lager van een koers boven 100 euro naar het huidige niveau van minder dan 30. De aandeelhoudersactivist Cat Rock stuurde er openlijk op aan GrubHub meteen weer te verkopen. Daar wilde het management initieel niets van weten, maar met de aanhoudende druk op de aandelenkoers veranderde het van toon. Eerst zei het open te staan voor strategische partnerschappen in de Verenigde Staten die de positie van Grubhub konden versterken. Daarna zette het de...

Just Eat Takeaway wordt steeds explicieter over zijn plannen met Grubhub, de Amerikaanse maaltijdbezorger die het vorig jaar overnam. Het verhaal was dat die perfect te integreren viel in de rest van de groep. De markt geloofde daar niet in en stuurde het aandeel lager van een koers boven 100 euro naar het huidige niveau van minder dan 30. De aandeelhoudersactivist Cat Rock stuurde er openlijk op aan GrubHub meteen weer te verkopen. Daar wilde het management initieel niets van weten, maar met de aanhoudende druk op de aandelenkoers veranderde het van toon. Eerst zei het open te staan voor strategische partnerschappen in de Verenigde Staten die de positie van Grubhub konden versterken. Daarna zette het de deur op een kier voor een gedeeltelijke verkoop. Nu is het helemaal overstag gegaan en zegt het actief in te zetten op de gedeeltelijke of volledige verkoop van de Amerikaanse tak. Met voldoende geduld zou Just Eat Takeaway iets hebben kunnen maken van het Amerikaans avontuur, maar er moet iets gebeuren om het beleggerssentiment te keren. De verkoop van Grubhub is daarvoor het sterkste signaal. Ondanks de malaise in de VS is Just Eat Takeaway nog altijd de marktleider in grote markten zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, Polen, Nederland enzovoort. Daarnaast toonden de resultaten een groeivertraging en een betere winstgevendheid. Kwartaal na kwartaal groeiden de orders en de transactiewaarde met tientallen procenten, maar daar kwam met het eerste kwartaal van dit jaar een einde aan. Het aantal orders lag 1 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar en de transactiewaarde ging met maar 4 procent vooruit. De groeivertraging zagen we ook al in het vierde kwartaal van 2021. Die is vooral te wijten aan de sterke groei van eind 2020 en begin 2021 dankzij de lockdowns. Het corona-effect is definitief voorbij voor Just Eat Takeaway. Het bedrijf deed in korte tijd een groeispurt die het in normale omstandigheden over een veel langere periode had moeten verteren. Dat weegt op de groei van dit jaar. Het management schroefde daarom zijn groeiverwachting voor 2022 terug van meer dan 10 procent naar minder dan 10 procent. Het verwacht na 2022 opnieuw aan te knopen met een jaarlijkse groei van 15 procent. Operationeel evolueert Just Eat Takeaway in de juiste richting. Het aantal weerkerende klanten ligt hoger, ze bestellen vaker per maand en de bestelwaarde ligt hoger. Verder breidt Just Eat Takeaway zijn boodschappenbezorging uit in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland. Het heeft zijn partnerschap met McDonald's heronderhandeld, wat efficiëntiewinsten in de leveringen moet opbrengen. De verwachting voor de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar is heel lichtjes omhoog bijgesteld, hoewel die nog altijd negatief zal zijn en pas volgend jaar in de plus zal eindigen. ConclusieDe laatste keer dat Just Eat Takeaway tegen deze koersen noteerde, was in 2017. Het stond toen nog niet lang op de beurs en het had een jaaromzet van nog geen 170 miljoen. Ondertussen is Just Eat Takeaway een wereldspeler met een omzet van meer dan 5 miljard. Het pessimisme over het aandeel is overdreven. Zodra de perceptie is gekeerd, biedt het heel wat opwaarts koerspotentieel. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 26,30 euroTicker: TKWY NAISIN-code: NL0012015705Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 5,65 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -69%Koersverschil sinds jaarbegin: -47%Dividendrendement: -