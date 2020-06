De Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S (voluit Kali und Salz) presteerde in het eerste kwartaal grotendeels in lijn met de verwachtingen. De groepsomzet bleef met 1,09 miljard euro nipt boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,07 miljard, maar de nettowinst van 0,13 euro per aandeel was lager dan vooropgesteld (0,15 euro).

De groepsomzet zakte met 13,8 procent tegenover het eerste kwartaal van 2019. In Europa+ (inclusief de Canadese potasfabriek Bethune) was er een daling met 6,8 procent tot 645 miljoen euro, en in de beide Amerika's bedroeg de terugval 22,4 procent tot 443,5 miljoen. Dat laatste was een gevolg van de zowat gehalveerde volumes strooizout door de zachte winter tegenover een sterk eerste kwartaal vorig jaar. Hierdoor zakte de omzet in de afdeling 'lokale overheden' met 45,4 procent tot 218,5 miljoen euro en de bedrijfskasstroom (ebitda) met 50,1 procent tot 42,7 miljoen euro. De ebitda-marge daalde van 21,4 naar 19,5 procent.De afdeling 'consumenten' deed het beter. De omzet klom er met 2,2 procent tot 122,2 miljoen euro en de ebitda steeg met 29,2 procent tot 21,2 miljoen, of een toename van de ebitda-marge met 360 basispunten tot 17,3 procent. Hier speelde een positief prijs- en volume-effect van de consumentenvraag naar zout (vooral in Verenigde Staten) door covid-19.De afdeling 'industrie' boekte 4,3 procent meer omzet tot 294,1 miljoen euro, maar zag de ebitda met 5,9 procent terugvallen tot 55,1 miljoen (18,7% marge) door lagere prijzen voor potasproducten in de chemische industrie. De grootste afdeling is 'landbouw'. De omzet daalde er met 1,6 procent tot 453,7 miljoen euro, en de ebitda viel met 21,8 procent terug tot 97,1 miljoen, of een daling van de ebitda-marge met 55 basispunten tot 21,4 procent. Het verkochte volume steeg in de Verenigde Staten met 47 procent tot 0,97 miljoen ton, tegen een fors lagere gemiddelde verkoopprijs (-30% tot 225 dollar per ton), terwijl in Europa het volume 5,1 procent lager uitkwam (0,93 miljoen ton), maar wel tegen een 0,9 procent hogere verkoopprijs van 283,8 euro per ton. Door het laattijdige nieuwe leveringscontract voor potas van BPC met China tegen een lage prijs van 220 dollar per ton, verwacht K+S een later en trager prijsherstel. Op groepsniveau daalde de ebitda met 25,5 procent, van 269,9 miljoen naar 201,1 miljoen euro. De gezuiverde vrije kasstroom kromp van 233 naar 201 miljoen euro. Op jaarbasis verlaagde K+S opnieuw de verwachtingen. De ebitda zou uitkomen op 520 miljoen euro, tegenover 500 à 620 miljoen euro verwacht bij de jaarrapportering en 640,4 miljoen vorig jaar.De gezuiverde vrije kasstroom bedroeg vorig jaar 140 miljoen euro, het eerste positieve cijfers sinds 2013, maar zou in 2020 opnieuw terugvallen naar het nulpunt. Dat is ruimschoots onvoldoende om de hoge schuldgraad terug te dringen naar de doelstelling van 2,8 keer de ebitda van de jongste twaalf maanden tegen eind 2020. In het eerste kwartaal steeg de schuldgraad van 4,9 keer naar 5,1 keer ebitda. K+S nam daarom in maart de drastische beslissing om de Amerikaanse (Noord- en Zuid-Amerika) zoutactiviteiten in de etalage te zetten, voor jaar goed voor 230 miljoen euro ebitda, 36 procent van het groepstotaal. Het management geeft aan op schema te zitten om voor eind 2020 een koper te vinden. Dit moet de belangrijkste catalisator worden om de nettoschuld tegen eigen 2021 met minstens 2 miljard euro te verminderen (momenteel 2,9 miljard). Het voorgestelde brutodividend per aandeel van 0,15 euro werd verlaagd naar 0,04 euro.ConclusieHet aandeel van reageerde neutraal op het eerstekwartaalrapport, maar herstelde in het zog van de meststoffenbedrijven. Maar een koploper is het aandeel vooralsnog niet. In afwachting van nieuws de komende maanden over de verkoop van de Amerikaanse zoutactiviteiten is het aandeel te behouden.Advies: houden/afwachten Risico: hoogRating: 2CKoers: 7,13 euroTicker: SDF GYISIN-code: DE000KSAG888Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 1,37 miljard euroK/w 2019: 15Verwachte k/w 2020: 24Koersverschil 12 maanden: -55%Koersverschil sinds jaarbegin: -36%Dividendrendement: 0,6%