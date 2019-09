Elia blijf een interessant defensief aandeel, omdat het een beperkt risico koppelt aan gunstige vooruitzichten.

De hoogspanningsmasten van Elia leken de voorbije maanden tot de hemel te groeien. De gestage koersstijging van de voorbije jaren versnelde in de zomer nog, om pas onlangs wat gas terug te nemen. Door de koersverdubbeling in vijf jaar is de waardering opgelopen. Beleggers betalen nu bijna 20 keer de winst en het dividendrendement is gedaald tot 2,3 procent. Het vet lijkt daarom tijdelijk van de soep. De perspectieven op lange termijn blijven zeer gunstig, maar op kortere termijn is de kans op een adempauze groot om de sterke koersstijging te verteren.

