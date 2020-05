Het gebeurt zelden dat beleggers enthousiast reageren op een behoorlijk verwaterende kapitaalverhoging. Dat huzarenstukje wist MDxHealth waar te maken.

Het aandeel klom 16 procent na de aankondiging dat de Brits-Amerikaanse investeerder in lifesciences MVM Partners 12,7 miljoen euro in het kapitaal van MDxHealth investeert via de uitgifte van 20,2 miljoen nieuwe aandelen. De uitgifteprijs van 0,632 euro per aandeel is een beperkte korting van 5 procent op de gemiddelde koers van de 45 voorafgaande dagen. MVM Partners wordt zo de grootste aandeelhouder met een belang van 22 procent. MDxHealth verlengt de cashbuffer met minstens twee kwartalen tot midden 2021. We zijn tevreden met de extra financiering. Uiteraard is er een aanzienlijke verwatering voor de bestaande aandeelhouders, maar die was onvermijdelijk geworden. Belangrijker is dat een nieuwe strategische aandeelhouder aan boord is gehaald, en dat CEO Michael McGarrity opnieuw een belangrijke stap doet in het rechttrekken van de slechte situatie bij zijn aanstelling begin 2019. De onzekerheid rond Covid-19 noopte op 9 april tot het opschorten van de groeidoelstellingen voor 2020. We verwachten op korte termijn de toekenning van een terugbetalingsvergoeding door de Amerikaanse publieke ziekteverzekering Medicare voor SelectMDx tegen prostaatkanker. Dat wordt de komende jaren een belangrijke tweede groeimotor, naast de volumegroei voor ConfirmMDx. We behouden ons vertrouwen en verhogen na de financiering ons advies opnieuw naar koopwaardig (rating1C).Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,88 euroTicker: MDXH BBISIN-code: BE0003844611 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 62,1 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -37%Koersverschil sinds jaarbegin: -19%Dividendrendement: -