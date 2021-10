De prijs van een pond katoen klom deze maand naar 116 dollarcent - het hoogste niveau sinds de zomer van 2011

De prijs van een pond katoen klom deze maand naar 116 dollarcent - het hoogste niveau sinds de zomer van 2011. De voorbije maanden schommelde katoen in een vrij nauwe prijsvork tussen 75 en 90 dollarcent. De vraag stijgt, nu de economie na de coronapandemie weer herneemt. Bovendien stijgen de productiekosten door een tekort aan personeel, duurdere energie en logistieke flessenhalzen.

...

De prijs van een pond katoen klom deze maand naar 116 dollarcent - het hoogste niveau sinds de zomer van 2011. De voorbije maanden schommelde katoen in een vrij nauwe prijsvork tussen 75 en 90 dollarcent. De vraag stijgt, nu de economie na de coronapandemie weer herneemt. Bovendien stijgen de productiekosten door een tekort aan personeel, duurdere energie en logistieke flessenhalzen.Enkele oorzaken zijn specifiek voor katoen. De Verenigde Staten, na India en China de grootste katoenproducent en de grootste exporteur, kreeg af te rekenen met een lange droogteperiode. Ook in India bracht het moessonseizoen minder neerslag dan normaal. Een andere oorzaak is politiek. President Trump verbood de invoer van katoen en kleding uit de Chinese provincie Xinjiang. Zijn opvolger Biden heeft dat verbod voorlopig nog niet teruggedraaid. Daardoor moeten Chinese kledingbedrijven die in de Verenigde Staten willen verkopen eerst katoen van buiten China invoeren, dat verwerken en nadien weer uitvoeren. Dat jaagt de prijs omhoog. Ten slotte worden de prijsstijgingen ook versterkt door speculatieve investeerders die hun shortposities moeten omdraaien.De textielindustrie heeft ervaring met oplopende katoenprijzen. De meeste textielgroepen werken met afnamecontracten op lange termijn, waardoor de prijsstijging zich maar binnen enkele maanden zal laten voelen. Daarnaast wordt meer gebruikgemaakt van synthetische vezels en polyester, wat de afhankelijkheid van katoen vermindert. Ten slotte is de prijszettingsmacht een stuk groter dan tien jaar geleden. Uit de Amerikaanse inflatiecijfers van augustus bleek dat de kledingprijzen gemiddeld met 4,3 procent waren gestegen. De situatie is ook lang niet zo erg als in 2010 en 2011, toen een pond katoen meer dan 2 dollar kostte.Beleggers die via de termijnmarkt willen inspelen op de katoenprijs moeten rekening houden met de prijsstructuur van de termijncontracten. De prijscurve is heel steil met een backwardation, waardoor latere termijncontracten goedkoper zijn. Op dit moment kost een termijncontract voor de levering van een pond katoen in december 106,4 dollarcent per pond. Voor december 2022 is dat maar 89,2 dollarcent en voor december 2023 nog 79,9 dollarcent. De markt gaat er dus van uit dat de hoge prijzen tijdelijk zijn en dat de situatie weer zal normaliseren.