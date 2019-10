KBC Ancora is een monoholding, met enkel een belang in de bank-verzekeraar KBC. Wie belegt in de holding, krijgt de bank met korting.

KBC Ancora is nog een typische Belgische monoholding, die maar van één maatschappij aandelen heeft, in dit geval KBC. De monoholding haalt haar inkomsten uit de dividenden die de dochter uitkeert, en heeft als taak de controle of mede de controle/verankering van de dochtermaatschappij te bewerkstelligen. KBC Ancora heeft 18,6 procent van de KBC-aandelen in handen. Eind augustus maakte de monoholding bekend dat ze over het boekjaar 2018-2019 (afsluitdatum 30 juni) 253,7 miljoen euro winst heeft gemaakt (3,24 euro per aandeel), tegenover nog 215 miljoen euro in het voorgaande boekjaar.

...