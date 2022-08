Het aandeel van KBC onderging sinds het jaarbegin grote schommelingen. Van de piek van 85 euro in januari dook de koers, mede door de start van de oorlog in Oekraïne, begin maart richting 50 euro. Na een herstel tot 65 euro zakte hij recentelijk terug naar 50 euro. Dan is het teleurstellend dat meevallende resultaten de voorbije dagen toch niet geleid hebben tot een echt herstel, ondanks een beter algemeen beursklimaat.

Het aandeel van KBC onderging sinds het jaarbegin grote schommelingen. Van de piek van 85 euro in januari dook de koers, mede door de start van de oorlog in Oekraïne, begin maart richting 50 euro. Na een herstel tot 65 euro zakte hij recentelijk terug naar 50 euro. Dan is het teleurstellend dat meevallende resultaten de voorbije dagen toch niet geleid hebben tot een echt herstel, ondanks een beter algemeen beursklimaat. Nochtans is KBC weer een stevige dividendbetaler, en dat zal zo blijven, gezien de winstcijfers in het eerste halfjaar. De markt gaat uit van 4 euro brutodividend per aandeel voor het boekjaar 2022, wat overeenkomt met een verwacht brutodividendrendement van 7,5 procent. Dat zou ook een enorme meevaller zijn voor KBC Ancora, met 18,6 procent van de aandelen de referentie-aandeelhouder van KBC. KBC Ancora is een typisch Belgische monoholding: ze heeft enkel KBC-aandelen in portefeuille en haar inkomsten bestaan zo goed als uitsluitend uit KBC-dividenden. De liquiditeits- en solvabiliteitsratio's van KBC behoren tot de top in Europa. Dat laat het KBC-management toe minstens 50 procent van de geconsolideerde winst uit te keren, mogelijk zelfs nog meer. Het moet het KBC-aandeel als dividendwaarde blijvend op de kaart zetten. In november komt er een interim-dividend van 1 euro bruto per aandeel.Maar om hoge dividenden uit te keren, moeten de resultaten op peil blijven. Daar is KBC in het tweede kwartaal in geslaagd, ondanks de moeilijker omstandigheden met de oorlog in Oekraïne, een vertragende economie en een torenhoge inflatie. KBC wist opnieuw de gemiddelde analistenverwachting te overtreffen. Het nettoresultaat van het tweede kwartaal lag met 811 miljoen euro, in tegenstelling met het eerste kwartaal, ook boven dat van dezelfde periode in 2021 (793 miljoen euro) en ver boven de analistenconsensus van 719 miljoen. De winst per aandeel steeg van 1,87 naar 1,92 euro. Na zes maanden is er wel nog een achterstand tegenover 2021: 1,269 miljard euro nettowinst tegenover 1,35 miljard euro, of 2,99 tegenover 3,18 euro per aandeel. De Belgische grootbank wist te verrassen met een toename van de nettorente-inkomsten in het tweede kwartaal. Tegenover het eerste kwartaal was er een stijging met 4 procent, en tegenover dezelfde periode vorig jaar bedroeg de klim zelfs 14 procent. Met 2,123 miljard euro kwamen de inkomsten uit boven de 1,85 miljard euro van vorig jaar, en ook boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,07 miljard. De exploitatiekosten liepen, mede door de torenhoge inflatie, op van 972 miljoen naar 1,07 miljard euro, wat wel minder explosief was dan in het eerste kwartaal. De voorbije kwartalen werden bij de Belgische grootbank ook gekenmerkt door de terugname van de voorzieningen voor slechte kredieten. Maar die tendens is voorbij door de onzekere macro-economische tijden. In het tweede kwartaal bedroegen de netto provisiekosten 451 miljoen euro, een status quo tegenover de 450 miljoen euro van het tweede kwartaal van vorig jaar. De jaarverwachtingen werden opgetrokken. Voor zowel de totale opbrengsten gingen ze van 8 naar 8,4 miljard euro, voor de exploitatiekosten van 4,0 naar 4,15 miljard. We zijn erg tevreden over de kwartaalcijfers van KBC, maar de lauwe marktreactie is teleurstellend. De waardering is weer erg redelijk, tegen 1,1 keer de boekwaarde en een verwachte koers-winstverhouding van slechts 8,5 voor 2022, ondanks de bijzonder fraaie kapitaalratio's en een verwacht dividendrendement van 7,5 procent. We blijven daarom bij ons positieve advies (koopwaardig; rating 1B). Koers: 49,17 euroTicker: KBC BBISIN-code: BE0003565737Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 20,48 miljard euroK/w 2021: 9Verwachte k/w 2022: 8,5Koersverschil 12 maanden: -31%Koersverschil sinds jaarbegin: -36%Dividendrendement: 8,1%