KBC zich als een Europese topbank door haast continu resultaten te presenteren die minstens in lijn liggen met de analistenverwachtingen. Het vierde trimester stelde weer allerminst teleur.

De Belgische grootbank leverde beter dan verwacht cijfermateriaal af. Geen evidentie in het Europese banklandschap. De aandeelhouders weten dat te appreciëren en geven het KBC-aandeel dan ook een premiewaardering tegenover de sector mee. In september haalde KBC nog het nieuws door aan te kondigen dat het in drie jaar het personeelsbestand met 1400 eenheden te zullen verminderen. Daarmee vervolledigt de groep een resem van herstructureringen in de Belgische financiële sector. KBC is een sterk geïntegreerde bank-verzekeraar met een stevig uitgebouwde afdeling vermogensbeheer. KBC heeft een sterke marktpositie in België, maar ook in Tsjechië. België was vorig jaar goed voor ruim de helft (54%) van het nettoresultaat en het Centraal-Europese land, dat uitblonk in het laatste kwartaal, voor een derde (31,7%). Een belangrijke reden waarom de sector niet bepaald de wind in de zeilen heeft, is de krimpende rentemarge als gevolg van onder meer de 'strafrente' die de ECB oplegt aan de banken voor het bewaren van hun overtollige cash. Op dat vlak heeft KBC de terugval wel meer onder controle. De netto rente-inkomsten bedroegen in het derde kwartaal 1,182 miljard euro, te vergelijken met 1,174 miljard euro in het derde trimester en 1,166 miljard euro in hetzelfde kwartaal vorig boekjaar. Het nettoresultaat kwam uit op 702 miljoen euro (1,66 euro per aandeel), bijna 6 procent boven de analistenschatting van 664 miljoen euro. Te vergelijken met 612 miljoen euro in het derde trimester, maar ook met 621 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2018. Door het sterke vierde trimester bleef de daling van het nettoresultaat binnen de perken. De nettowinst kwam vorig jaar uit op 2,49 miljard euro tegenover 2,57 miljard voor boekjaar 2018, een terugval met 3,1 procent. Of per aandeel van 5,98 euro naar 5,85 euro (gemiddelde analistenschatting was 5,74 euro per aandeel voor 2019). Voor 2020 bedraagt de analistenconsensus 5,75 euro per aandeel. Voorspelbaar, maar niet saai. Zoals verwacht krijgen de aandeelhouders dan ook een slotdividend van 2,50 euro per aandeel bruto. Wat voor heel 2019 een dividend van 3,50 euro per aandeel bruto inhoudt. Dat is uitstekend nieuws voor de referentieaandeelhouder KBC Ancora. Dat is een typische Belgische 'monoholding', die enkel aandelen van één vennootschap in portefeuille heeft. De taak van de monoholding is de controle of de verankering van de dochtermaatschappij te verzekeren. KBC Ancora, dat 18,6 procent van de KBC-aandelen in handen heeft, zorgt maar voor een deel van de verankering van de Belgische grootbank.ConclusieTegenover de sectorgenoten in de Europese banksector is het KBC-aandeel 'duur' tegen 1,4 keer de boekwaarde (Europees gemiddelde 0,7) en 11,5 keer de verwachte winst voor dit jaar (Europees gemiddelde 9,5). Maar we krijgen er een superieure kwaliteit en stabiliteit voor in de plaats. Vandaar de adviesverhoging. We kunnen bovendien de waardering drukken door een onrechtstreekse belegging in KBC Ancora. We kopen KBC dan met een korting tussen 25 en 30 procent. Deze monoholding geniet dan ook momenteel onze voorkeur tegenover een rechtstreekse belegging in het KBC-aandeel.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 66,80 euroTicker: KBC BBISIN-code: BE0003565737Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 27,8 miljard euroK/w 2019: 11,5Verwachte k/w 2020: 11,5Koersverschil 12 maanden: +16%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 5,2%