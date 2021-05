De bank-verzekeraar KBC ging met zijn kwartaalcijfers op zowat alle lijnen over de lat. De koers van het aandeel bleef op een zwakke beursdag toch in het groen.

Het ene kwartaal is het andere niet. Bij de bekendmaking van de jaarresultaten reageerden de analisten maar lauwtjes. Na het koersherstel van 45 naar 60 euro in de periode november-maart werd het aandeel van KBC op een terugval met 5 procent getrakteerd. De Europese topbank met de meest solide ratio's en doorgaans sterke en stabiele resultaten bleef vorige keer lichtjes onder de verwachtingen. Dat was deze keer duidelijk anders. KBC ging met zijn kwartaalcijfers op zowat alle lijnen over de lat en de koers bleef op een zwakke beursdag toch in het groen. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat de faillissementen en de werkloosheidscijfers door de covid-19-pandemie tot nu veel beter meevallen dan zes of twaalf maanden geleden was ingeschat. KBC kon netto al voor 76 miljoen euro voorzieningen voor slechte kredieten terugnemen, tegenover nog een toename van 122 miljoen euro in het vierde kwartaal en 141 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Maar de grootste provisies tegen slechte kredieten door de pandemie werden natuurlijk in het tweede kwartaal van 2020 aangelegd (857 miljoen euro). In die optiek blijft het management de coronacrisis heel voorzichtig benaderen. Helemaal anders dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden zijn de inkomsten uit financiële instrumenten. De covid-19-pandemie deed de financiële markten sidderen en beven en verplichtte KBC tot een waardevermindering van 385 miljoen euro (de reële waarde van de financiële instrumenten). Dat leidde tot een nettoverlies van 5 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020 (-0,04 euro per aandeel). Deze keer is er een positieve bijdrage van 127 miljoen euro. De basis van het resultaat van de sterk geïntegreerde bank-verzekeraar blijven de nettorente-inkomsten. Die lagen met 1,068 miljard euro perfect in lijn met het vorige kwartaal, maar zaten wel onder de 1,195 miljard euro van het eerste kwartaal van 2020. De ultralage rente weegt steeds zwaarder. Gelukkig was het technische verzekeringsresultaat in orde en kon de Belgische grootbank haar operationele kosten met 4 procent drukken. Dat geeft een nettoresultaat van 557 miljoen euro: niet alleen beter dan de 538 miljoen euro van het vorige kwartaal, maar vooral 140 miljoen euro boven de gemiddelde analistenverwachting. Het nettoresultaat bedraagt 1,31 euro per aandeel. KBC keert op verzoek van de Europese Centale Bank (ECB) slechts een beperkt slotdividend van 0,44 euro per aandeel bruto uit over het boekjaar 2020. CEO Johan Thijs bevestigde de intentie van de bank om in het vierde kwartaal 2 euro bruto per aandeel bijkomend uit te keren, als de ECB de dividendrestricties in de loop van 2021 versoepelt. In november komt er hoe dan ook een voorschotdividend van 1 euro per aandeel op het resultaat van het boekjaar 2021. ConclusieAls in de loop van 2021 effectief 3,44 euro bruto per aandeel aan dividenden wordt uitgekeerd, zou dat een enorme meevaller zijn voor referentie-aandeelhouder KBC Ancora, die enige tijd geleden nog verliescijfers publiceerde over het eerste helft van het boekjaar 2020-2021. KBC Ancora (18,6% van KBC-aandelen) is nog een typische Belgische monoholding met enkel KBC-aandelen in portefeuille en waarvan de inkomsten vrijwel uitsluitend uit KBC-dividenden bestaat. We blijven een verdere koersstijging van KBC en KBC Ancora in het vooruitzicht stellen (rating 1B).Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 67,62 euroTicker: KBC BBISIN-code: BE0003565737Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 28,17 miljard euroK/w 2020: 19,5Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: +54%Koersverschil sinds jaarbegin: +17%Dividendrendement: 1,7%