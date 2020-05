2020 is een verloren jaar voor Kinepolis. Maar er is geen reden tot paniek door enkele troeven van de groep.

Voor de bioscoopuitbater Kinepolis is het verschil voor en na de uitbraak van de covid-19-pandemie overduidelijk. Dat wou de groep ook heel duidelijk in de verf zetten in de update over het eerste kwartaal. We kregen de bezoekerscijfers tot de covid-19-pandemie apart. Daaruit bleek, geholpen door de in het vierde kwartaal van 2019 afgeronde Amerikaanse overname van MJR Digital Cinemas (bioscoopgroep uit Michigan met 10 bioscopen en 164 schermen, waarvan 7 bioscopen en 114 schermen in eigendom), dat het aantal bezoekers tot midden maart nog met 12 procent was gestegen. Maar dan gingen alle bioscopen in het ene na het andere land dicht en eindigde Kinepolis met een daling van 9,1 procent tot 8 miljoen bezoekers. Daaraan zijn de 0,98 miljoen extra Amerikaanse bezoekers toegevoegd. In de landen waar de groep al langer actief is, liet Nederland de beste prestatie zien met een daling van slechts 1,4 procent van 1,08 naar 1,07 miljoen bezoekers, mee door de expansie (onder meer Arcaplex Spijkenisse). België wist veel beter dan verwacht de schade te beperken tot -12,4 procent (van 1,84 naar 1,61 miljoen bezoekers) door nog een stijging van bijna 3 procent tot 12 maart. Daar zal de lokale content met F.C. De Kampioenen 4 niet vreemd aan geweest zijn. Spanje, waar de overname van de El Punt-bioscopen plaatsvond, zag 16,4 procent minder bezoekers langs de kassa passeren. De schade was nog groter in twee belangrijke markten, Canada (overname eind 2017 van Landmark Cinemas, de tweede grootste Canadese bioscoopgroep) en Frankrijk. In Canada dook het aantal bezoekers 22,6 procent lager (van 2,56 naar 1,98 miljoen) en bij onze zuiderburen verloor Kinepolis zelfs meer dan een derde van het aantal bezoekers in de eerste drie maanden van vorig jaar (-36% van 1,99 naar 1,27 miljoen).Tot covid-19 de wereld veroverde, klonk het klassieke refrein dat de opbrengsten meer gestegen waren dan de bezoekersaantallen en de aangepaste ebitda (bedrijfskasstroom) per bezoeker geklommen was ondanks de minder gunstige landenmix door de toevoeging van de Verenigde Staten. In het eerste kwartaal is het beeld een stuk gemengder geworden. De opbrengsten zijn minder sterk gedaald dan het aantal bezoekers, maar de aangepaste ebitda per bezoeker is gezakt door het beperkter aandeel van België in het totaal. De b2b-activiteiten en de schermreclame (vooral in België) zagen een serieuze impact van het coronavirus en ook de vastgoedinkomsten stonden onder druk. De klemtoon bij Kinepolis ligt sinds midden maart dan ook op kostenbeheersing. Het percentage van de vaste kosten in de operationele kosten werd van 80 tot 70 procent teruggebracht, het dividend over het boekjaar 2019 werd geschrapt, de betaling van bonussen voor 2019 werd uitgesteld, net als de loonverminderingen voor het topmanagement en niet dringende investeringen. Conclusie2020 is een verloren jaar voor Kinepolis. Er komt een heropstart, maar met flink wat beperkingen voor de capaciteit en het aanbod aan kaskrakers. Anderzijds is er geen reden tot paniek door enkele troeven van de groep, zoals de lagere schuldgraad dan gemiddeld in sector. De eerste belangrijke vervaldag voor de terugbetaling van de obligatie valt pas in 2022, de kaspositie is nog behoorlijk en een substantieel deel van de complexen zijn in eigen bezit. Daarom blijven we bij ons positief advies vanuit een meerjarenperspectief (koopwaardig, rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 31,55 euroTicker: KIN BBISIN-code: BE0974274061Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 863 miljoen euroK/w 2019: 18Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -38%Koersverschil sinds jaarbegin: -47%Dividendrendement: -