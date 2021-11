De familiale aandeelhouders zijn bereid hun positie te laten verwateren bij een grote overnamekans.

De grootste bioscoopuitbater van het land recht de rug. De bezoekersaantallen groeien, net als hun consumptiedrift. In de eerste jaarhelft zag de Kinepolis-groep 73 procent minder bezoekers dan in het eerste helft van 2020. In het derde kwartaal verkocht Kinepolis 7,07 miljoen tickets, wat de teller na negen maanden op 9,26 miljoen bezoekers brengt. In het derde kwartaal van 2020, toen veel bioscopen tijdelijk gesloten waren, bleef het bezoekersaantal op 2,41 miljoen steken. Na negen maanden zijn er 12,3 procent minder bezoekers dan in dezelfde periode vorig jaar. In België verdrievoudigde het bezoekersaantal in het derde kwartaal: van 0,50 naar 1,49 miljoen. Na negen maanden telde de groep in de Verenigde Staten (+28%) en Spanje (+10%) al meer bezoekers dan in de eerste drie kwartalen van 2020. In Canada zijn er, ondanks een fors herstel in het derde kwartaal, na negen maanden nog steeds 29 procent bezoekers minder. In het derde kwartaal haalde Kinepolis 70,5 procent van het bezoekersaantal in het derde kwartaal van 2019, voor de pandemie losbarstte. Maand na maand verbetert de situatie. In de zomermaanden lokten topfilms als The Fast & Furious 9, Black Widow en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings de bezoekers terug naar de zalen. De nieuwste James Bond-film No Time to Die is daar nog niet bij. Heel wat blockbusters zijn een aantal keren uitgesteld, maar zorgen nu voor een sterk filmaanbod. Behalve de bezoekersaantallen kwantificeerde de tradingupdate enkel de schuldpositie en de beschikbare financiële middelen. De netto financiële schuld (exclusief leasingverplichtingen) is gezakt van 542,3 miljoen euro op 30 juni naar 507,4 miljoen (-6,4%), onder de 513,3 miljoen euro van eind vorig jaar. Dat was ook de belofte bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers. Dat het al gelukt is aan het einde van het derde kwartaal, dankt de groep aan de hoge verkopen per bezoeker. Zowel in juli, augustus als september was er een positieve bedrijfskasstroom voor huur (ebitdal). Het derde kwartaal sloot Kinepolis af met een nettowinst. Door die positieve evolutie beschikte de grootste bioscoopgroep van ons land op 30 september over 176,9 miljoen euro aan financiële middelen, tegenover 141,9 miljoen euro halfweg het jaar (+24,7%). Tot juni 2022 hoeft Kinepolis niet te voldoen aan de bankconvenanten.Door de pandemie was een aantal nieuwe films eerst op een streamingplatform te zien. Kinepolis is voorbereid op beduidend minder bezoekers na de coronacrisis dan ervoor. Indien die voorzichtigheid niet nodig blijkt, zal de winstgevendheid stijgen. De pandemie heeft heel wat bioscoopuitbaters financieel in de problemen gebracht of aan het denken gezet over een mogelijke verkoop. De financiële positie van Kinepolis biedt de mogelijkheid om kleine overnames te doen. Voor een grote opportuniteit zal een kapitaaloperatie nodig zijn, maar de familiale aandeelhouders zijn bereid hun positie te laten verwateren.ConclusieHet Kinepolis-aandeel is al fors hersteld. De markt houdt er terecht rekening mee dat de groep versterkt uit de crisis komt en wellicht met een kapitaalverhoging een strategisch belangrijke overname zal financieren. Na de besparingsoperatie zal de groep doorgaan met haar expansiestrategie. Daarom blijven wij bij ons positieve advies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 55,30 euroTicker: KIN BBISIN-code: BE0974274061Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,51 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +154%Koersverschil sinds jaarbegin: +59%Dividendrendement: -