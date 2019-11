Na de overnames van Landmark Cinemas en MJR Digital Cinemas heeft Kinepolis duidelijk de ambitie een zeer performante, wereldwijde bioscoopuitbater te worden.

Na de businessupdate over het derde kwartaal weten we dat Kinepolis een dubbele reden heeft om met veel genoegen op het afgelopen kwartaal terug te blikken. Ten eerste was er aan het eind van de zomer de aankondiging van de Amerikaanse overname van MJR Digital Cinemas,een bioscoopgroep uit de staat Michigan (10 bioscopen en 164 schermen, waarvan 7 bioscopen en 114 schermen in eigendom). Die overname werd aan het begin van het vierde kwartaal (11 oktober) afgerond. Een tweede stap in Noord-Amerika na de overname van Landmark Cinemas eind 2017, de tweede grootste Canadese bioscoopgroep (ruim 11% marktaandeel, 44 bioscopen en 317 schermen).

...