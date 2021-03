Eind december beschikte Kinepolis over 171 miljoen euro aan financiële reserves.

Wat bioscoopuitbaters als Kinepolis in 2020 is overkomen, overtreft elk worstcasescenario. Een tweede en op vele plaatsen zelfs een derde coronagolf overspoelde Europa en Noord-Amerika. Op de meeste plaatsen zijn de bioscopen vorig jaar niet meer opengegaan. Het veroorzaakte in het najaar een paniekstemming bij de aandeelhouders van Kinepolis. De beurskoers zakte even onder 20 euro. Dat was van 2013 geleden. Maar CEO Eddy Duquenne beklemtoonde in de vervroegde businessupdate voor het derde kwartaal dat de groep financieel sterk genoeg staat om de coronapandemie te doorstaan. Eind 2020 bedroeg de liquiditeitsreserve 171 miljoen euro, geholpen door een extra krediet van 80 miljoen euro op drie jaar. Sinds de bekendmaking van die geruststellende informatie is de koers alweer verdubbeld. Maar niemand wordt vrolijk van de gepubliceerde bezoekersaantallen. De bioscopen van de groep kregen in 2020 amper 12,1 miljoen bezoekers over de vloer. Dat zijn er liefst 70,1 procent minder dan de 40,34 miljoen van 2019. Voor de coronapandemie uitbrak, rekende het management op minstens 45 miljoen. De overname van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas, die in het vierde kwartaal van 2019 was afgerond, zou miljoenen extra bezoekers opleveren. De bioscoopgroep uit Michigan telt tien bioscopen en 164 schermen, waarvan zeven bioscopen (114 schermen) in eigendom. Maar de Amerikaanse keten ontving slechts 1,1 miljoen bezoekers vorig jaar. In de Nederlandse bioscopen zetten de beste prestatie van de groep neer. Daar daalde het bezoekersaantal 'maar' met 55,7 procent, van 4,53 naar 2,0 miljoen. In België war er een daling met 71,7 procent, van 8,12, naar 2,30 miljoen. Na de lockdown was Tenet een van de weinige topfilms uit Hollywood die nog in de zalen te zien was. Andere potentiële kaskrakers, zoals Mulan, brachten de producenten meteen naar een streamingplatform. Weer andere, zoals de 25ste James Bond-film No Time to Die, werden meerder malen uitgesteld.Met een daling van 68 procent, van 551,5 naar 176,3 miljoen euro, zakten de opbrengsten van Kinepolis iets minder sterk dan de bezoekersaantallen in 2020. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) dook 90 procent lager (van 172,3 naar 17,2 miljoen euro). Aangepast voor huur (ebitdal) beginnen we aan de rode cijfers: -14 miljoen euro. Ook het nettoresultaat kleurt dieprood: van 54,4 miljoen euro nettowinst in 2019 ging het naar een nettoverlies van 69,1 miljoen euro, of per aandeel van 2,02 euro naar -2,56 euro. Zoals verwacht, keert Kinepolis geen dividend uit over het boekjaar 2020. De netto financiële schuld (zonder rekening te houden met leaseverplichtingen, zonder impact van IFRS-16 dus) liep verder op, van 417,0 miljoen euro eind 2019 naar 513,3 miljoen euro eind vorig jaar. Conclusie2020 was een annus horribilis voor Kinepolis en 2021 wordt evenmin een normaal jaar. Het is ongeduldig wachten op de terugkeer van de bezoekers en de kaskrakers. Dankzij haar financiële positie kan de groep het hele jaar wachten. Pas in 2022 is er een eerste belangrijke vervaldag voor de terugbetaling van schulden. Doordat de groep een groot deel van haar bioscopen bezit, zijn financiële operaties als sale-and-lease-back mogelijk. Een kapitaalverhoging om een goedkope overname te financieren is evenmin uitgesloten. De koers heeft al een mooi herstelparcours afgelegd, maar we blijven bij ons positieve advies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 42,95 euroTicker: KIN BBISIN-code: BE0974274061Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,21 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -19%Koersverschil sinds jaarbegin: +25%Dividendrendement: -