Het worstcasescenario dat Kinepolisvorig jaar is overkomen, heeft in de eerste drie maanden doorgezet. De bioscoopgroep zag in 2020 amper 12,1 miljoen bezoekers, 70,1 procent minder dan de 40,34 miljoen van 2019. In het eerste kwartaal waren er ook maar 400.000 bezoekers. In België, Nederland en Frankrijk was er een lockdown voor bioscopen. In Spanje (130.000 bezoekers), Canada (40.000) en de Verenigde Staten (180.000) mochten de cinema's open, maar met een beperkte capaciteit (doorgaans 25 à 30%). Het eerste kwartaal van 2020 was het laatste nog enigszins normale voor in maart de coronapandemie losbarstte. Toen passeerden nog 8,02 miljoen bezoekers langs de kassa. Dit jaar waren het er in dezelfde periode dus 95 procent minder. Uiteraard doken de resultaten in het rood.Het management slaagde er met besparende maatregelen wel in de kosten zowat te halveren in vergelijking met het begin van vorig jaar. Aan het einde van het eerste kwartaal beschikte de grootste bioscoopgroep van ons land nog altijd over 144,5 miljoen euro. Dat vinden analisten en beleggers voldoende om de coronacrisis door te komen. De netto financiële schuld was eind maart opgelopen tot 539,6 miljoen euro. Dat is 26,3 miljoen euro meer dan de 513,3 miljoen euro van eind vorig jaar. Tot juni 2022 hoeft Kinepolis niet te voldoen aan de bankconvenanten. 2021 is nog geen normaal jaar. Het is met ongeduld wachten op de terugkeer van de bezoekers en de blockbusters. Dankzij de financiële positie kan Kinepolis zelfs nog het hele jaar wachten. De vaccinaties moeten een normalisering vanaf het najaar mogelijk maken. Pas in 2022 is er een eerste belangrijke vervaldag voor terugbetaling van schulden en het feit dat een substantieel deel van de complexen in eigen bezit is, biedt de mogelijkheid tot een financiële operatie (bijvoorbeeld sale-and-lease-back). Ook een kapitaalverhoging is niet uitgesloten, om een goedkope overname te financieren. De koers heeft al een mooi herstelparcours afgelegd, maar we blijven bij ons positieve advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 43,98 euroTicker: KIN BBISIN-code: BE0974274061Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,20 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +30%Koersverschil sinds jaarbegin: +29%Dividendrendement: -