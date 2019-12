De kans om Tencent op Euronext Amsterdam met korting te kopen, maakt het Prosus-aandeel aantrekkelijk.

Prosus maakte op 11 september een spectaculair debuut op Euronext Amsterdam. De koers sprong afgerond 30 procent hoger tot een piek van 77,4 euro tegenover de introductieprijs van 58,7 euro per aandeel. De beurswaarde kwam in de buurt van 125 miljard euro uit. Daarmee is Prosus de grootste internetbelegging van Europa en moet het in beurswaarde op Euronext Amsterdam enkel Royal Dutch Shell en Unilever voor zich laten.

...