Recticel heeft een nieuw groeitraject voor de komende jaren met de focus op het groeipotentieel van isolatie.

2021 was een rollercoaster voor de schuimrubberproducent. Weinig bedrijven zijn zo veranderd in amper één jaar. De aandeelhouder was daar blij mee. Recticel werd één van de uitblinkers van Euronext Brussel. Maar dan kwam 20 juni. Het Ierse Kingspan, de sectorkampioen, gaf aan met een serieuze terugval in de bestellingen geconfronteerd te zijn in april en mei en temperde de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft serieus. Dat leidde tot een dubbelcijferige koersval van Kingspan. Ook andere bouwaandelen, inclusief Recticel, moesten flink achteruit.

...

2021 was een rollercoaster voor de schuimrubberproducent. Weinig bedrijven zijn zo veranderd in amper één jaar. De aandeelhouder was daar blij mee. Recticel werd één van de uitblinkers van Euronext Brussel. Maar dan kwam 20 juni. Het Ierse Kingspan, de sectorkampioen, gaf aan met een serieuze terugval in de bestellingen geconfronteerd te zijn in april en mei en temperde de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft serieus. Dat leidde tot een dubbelcijferige koersval van Kingspan. Ook andere bouwaandelen, inclusief Recticel, moesten flink achteruit. Het begon allemaal rond Hemelvaart 2021, toen het nieuws kwam dat de Oostenrijkse concurrent Greiner het controlebelang van 27 procent van Bois Sauvage had overgekocht tegen 13,5 euro per aandeel. Verrassend, vooral voor CEO Olivier Chapelle. Tegen die prijs deed Greiner ook een bod op de resterende aandelen van Recticel. Alleen stond de koers constant boven de biedprijs van 13,50 euro, omdat de bedrijfsleiding en de raad van bestuur de aandeelhouders opriepen niet op het Greiner-bod in te gaan. De bedrijfstop zocht naar een tegenzet. Die kwam er met de verkoop van de afdeling Engineered Foams aan het Amerikaanse Carpenter voor 656 miljoen euro ondernemingswaarde of circa 11,50 euro per aandeel. De aandeelhouders keurden de verkoop op 6 december goed. Dat was een tegenvaller voor de Oostenrijkers. Greiner had de participatie in Recticel precies voor de divisie Engineered Foams. Recticel focust op het groeipotentieel in isolatie, een activiteit waar Greiner niet of nauwelijks in aanwezig is. De Oostenrijkers zochten een uitweg en vonden een luisterend oor bij Filip Balcaen. Zijn holding Spring Holdco BV (Baltisse) controleert 27,2 procent van Recticel. De Oostenrijkers moeten tevreden zijn met een mooie meerwaarde en Balcaen laat Chapelle en zijn management toe om de groeistrategie in isolatie te ontplooien. De bedrijfsleiding heeft een overeenkomst gesloten met Innova Capital voor de overname van Trimo, een Sloveense producent van hoogwaardige isolatiepanelen. Dat is een drievoudige versterking voor Recticel. Geografisch richting Centraal-Europa, de intrede in een nieuw segment en technisch door de toevoeging van minerale wol als grondstof. De afdeling Slaapcomfort werd aan Aquinos verkocht. De timing voor de verkoop van de divisie Engineered Foams aan Carpenter is nog niet bepaald. Die desinvesteringen zullen Recticel enkele honderden miljoen euro aan kasmiddelen bezorgen die bijkomende aankopen in isolatie mogelijk maken. Dat is nodig om de uitgesproken ambitie van een omzetverdubbeling tegen 2025 mogelijk te maken.De geconsolideerde omzet maakte in de periode januari-maart een sprong van 42,9 procent tot 294,7 miljoen euro. Inclusief de bijdrage van het overgenomen FoamPartner, dat intussen weer verkocht is. Isolatie realiseerde een omzetklim van 28,1 procent, van 86,9 naar 111,2 miljoen euro.ConclusieRecticel heeft een nieuw groeitraject voor de komende jaren met de focus op het groeipotentieel van isolatie. De heisa rond het aandeelhouderschap en de strategische herpositionering van de groep maakte de aandeelhouder tot de grote winnaar. Het aandeel kreeg een pittige waardering en we voerden een adviesverlaging door. Recent kwam de aandelenkoers vanaf de piek zo'n 30 procent naar beneden, onder meer door de Kingspan-schok. Tegen minder dan 7 keer de ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar, een verwachte nettokaspositie en een beter groeiprofiel op middellange termijn is de waardering weer aantrekkelijk. We verhogen het advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 15,00 euroTicker: REC BBISIN-code: BE0003656676Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 827 miljoen euroK/w 2021: 18Verwachte k/w 2022: 22Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: 2,0%