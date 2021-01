Het suikersegment komt in het lopende boekjaar nog niet uit de rode cijfers.

De koers van Südzucker reageerde negatief op de tradingupdate over het derde kwartaal van het boekjaar 2020-2021 (afsluitdatum 28/2/2021). Door het uitbreken van de coronapandemie was de koers in maart weer naar de diepten van eind 2018, begin 2019 gedoken, gevolgd door een fraai herstel. De suikerprijs leek vorig jaar de bodem bereikt te hebben, maar door de pandemie zakte de suikerprijs in april toch naar een nieuw dieptepunt. Sindsdien was er opnieuw een herstel. In de eerst drie kwartalen van het boekjaar noteerde Südzucker een licht omzetherstel van 1,2 procent (+1,5% in het derde kwartaal), van 5,028 miljard naar 5,089 miljard euro. De hogere gemiddelde suikerprijs werd tenietgedaan door 12 procent minder beplante hectares, omdat door de lockdown veel suikerfabrieken dichtgingen, en een iets lagere opbrengst dan vorig jaar door de droge zomer. Südzucker is veruit de grootste suikerproducent van Europa, met 23 suikerfabrieken en twee raffinaderijen. Het wordt gecontroleerd door een coöperatie van 30.000 suikerbietentelers, die 59 procent van de aandelen in handen heeft. Het afgelopen decennium diversifieerde Südzucker met bio-ethanol (de beursgenoteerde dochter Crop Energies is een van de grootse spelers in Europa), fruitbereidingen en -concentraten (marktleider in Europa) en specialiteiten (onder meer marktleider in Europa voor diepgevroren pizza). Die afdelingen wisten hun hoge inkomsten van het vorige boekjaar te handhaven. Verheugend is dat een einde is gekomen aan de daling van de cijfers. Na negen maanden in het boekjaar 2020-2021 ligt de bedrijfswinst (ebit) ruim 72 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, een stijging van 113 naar 195 miljoen euro. In het derde kwartaal klom de ebit van 39 naar 66 miljoen euro. De stijging van het derde kwartaal komt haast uitsluitend van het resultatenherstel in het suikersegment. De andere afdelingen haalden min of meer hetzelfde resultaat als in de periode augustus-oktober van het vorige boekjaar. Door de nieuwe lockdowns als gevolg van de heropflakkering van de coronapandemie in de meeste Europese landen verlaagt het management wel zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar. Tot nog toe ging de bedrijfsleiding uit van een hogere omzet dan de 6,7 miljard euro van het afgelopen boekjaar. Ze verwachtte een cijfer tussen 6,9 en 7,2 miljard euro. Dat heeft ze bijgesteld naar 6,6 tot 6,8 miljard euro. Dat heeft ook gevolgen voor de winstprognose. Het is duidelijk dat de verhoopte ommekeer in het suikersegment er nog niet in het lopende boekjaar komt. Specialisten verwachten die wel in het volgende boekjaar 2021-2022. De verwachting voor de groepsebit daalt van 300 tot 400 miljoen euro naar 190 tot 240 miljoen euro. Dat blijft wel een sprong voorwaarts tegenover de 116 miljoen euro van het boekjaar 2019-2020.ConclusieHet suikersegment komt in het lopende boekjaar nog niet uit de rode cijfers en de jaarprognose is verlaagd. Dat gaf aanleiding tot een stevige koersdaling na de publicatie van de cijfers. Daardoor is er voor de koers weer stijgingspotentieel in een meerjarenperspectief. Maar het zal met horten en stoten gaan. Omdat de koers opnieuw onder de boekwaarde (14,2 euro per aandeel) is gezakt, handhaven we het positieve advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 11,94 euroTicker: SZU GRISIN-code: DE0007297004Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 2,82 miljard euroK/w 2019-'20: -Verwachte k/w 2020-'21: 70Koersverschil 12 maanden: -18%Dividendrendement: 1,7%