Het aandeel Euronext is de afgelopen maanden stevig gedaald. Dat doet geen recht aan het robuuste bedrijfsmodel en het riante dividendbeleid. En het waarderingsverschil met branchegenoten wordt nu wel heel groot.

Beleggers zijn niet de enigen die last hebben van het slechte beursklimaat. Dat geldt ook voor exploitanten van handelsplatformen. Op de aandelenmarkten van Euronext lag het dagelijkse handelsvolume van 2,6 miljard euro in augustus 12 procent lager dan in de voorgaande maand. Ten opzichte van een jaar eerder komt die daling op 10 procent.

...

Beleggers zijn niet de enigen die last hebben van het slechte beursklimaat. Dat geldt ook voor exploitanten van handelsplatformen. Op de aandelenmarkten van Euronext lag het dagelijkse handelsvolume van 2,6 miljard euro in augustus 12 procent lager dan in de voorgaande maand. Ten opzichte van een jaar eerder komt die daling op 10 procent.De echte pijn zit bij het opdrogen van de stroom nieuwe beursgangers. In augustus kwamen slechts vier bedrijven naar de beurzen van Euronext. Zowel in juli dit jaar als dezelfde maand vorig jaar waren dat er nog tien. In totaal haalden bedrijven 331 miljoen euro op met aandelen- en obligatie-uitgiftes. Dat is ruim 70 procent minder dan de vergelijkingsperiodes.De mindere periode wordt weerspiegeld in de koersontwikkeling van Euronext. Het aandeel noteert 15 procent lager dan drie maanden geleden. Ten opzichte van een jaar geleden komt het verlies op meer dan 35 procent. In financieel opzicht wordt de onderneming aanzienlijk minder sterk geraakt door het negatieve beurssentiment dan de koersdaling doet vermoeden. Veruit het grootste deel van de omzet bestaat uit terugkerende inkomsten.Een belangrijke reden voor de koersdruk is het gevolg van een verschuiving in beleggingsvoorkeur in de sector. Institutionele beleggers kiezen in het financiële segment momenteel massaal posities in bankaandelen, die sterker profiteren van de oplopende rente.Het beursbedrijf zal beleggers niet snel verrassen met ambitieuze groeiplannen. In de periode tot 2024 mikt de onderneming op een omzetgroei van gemiddeld 3 à 4 procent en een ebitda-groei van 5 à 6 procent. Dankzij een sterk kostenbeleid stijgt de aangepaste ebitda-marge (59% in 2022) gebruikelijk sneller dan de eigen doelstelling.ConclusieHet beleid om de helft van de winst als dividend uit te keren, levert over het lopende jaar een uitkering van naar schatting 2,20 euro per aandeel op. Dat is een rendement van 3,4 procent. Voor beleggers is dat een aantrekkelijke inkomstenstroom in afwachting van een omslag in het beursklimaat, of een overname die synergievoordelen oplevert. In combinatie met de overdreven onderwaardering ten opzichte van sectorgenoten is dat een aanleiding om een koopadvies op het Euronext-aandeel te plakken. Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.