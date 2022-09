De stijgende rente zet geen rem op de ontwikkeling van WDP.

Aan het groeiverhaal van de logistieke speler is nog geen einde gekomen, maar wel aan de vele jaren van koersklim. Jarenlang was Warehouses De Pauw (WDP) een van de sterkere groeiverhalen op Euronext Brussel. In de loop van de jaren was een steeds hogere premie tegenover de intrinsieke waarde in de beurskoers gekropen. Aan die superpremie heeft de stijgende rente een einde gemaakt. De beurswaarde is teruggevallen van ruim 7 miljard naar 5,5 miljard euro.

...

Aan het groeiverhaal van de logistieke speler is nog geen einde gekomen, maar wel aan de vele jaren van koersklim. Jarenlang was Warehouses De Pauw (WDP) een van de sterkere groeiverhalen op Euronext Brussel. In de loop van de jaren was een steeds hogere premie tegenover de intrinsieke waarde in de beurskoers gekropen. Aan die superpremie heeft de stijgende rente een einde gemaakt. De beurswaarde is teruggevallen van ruim 7 miljard naar 5,5 miljard euro. Ondanks de koersval was er niets aan de hand met de cijfers over de eerste jaarhelft. De aandeelhouders kregen er een verhoging van de vooruitzichten bovenop. De bezettingsgraad was eind juni nog steeds indrukwekkend (98,9%). De gemiddelde looptijd van de huurcontracten in de portefeuille bedraagt een comfortabele 5,7 jaar. De lange rente is de voorbije maanden ook flink gestegen in Europa, maar dat zet voorlopig geen rem op de ontwikkeling van WDP, ondersteund door een ervaren en kwalitatief sterk management. WDP is goed van start gegaan met de uitvoering van het strategische groeiplan 2022-2025. In dat kader wil de vastgoedkampioen in logistiek 2 miljard euro investeren. In het eerste kwartaal is 183 miljoen euro in nieuwe projecten en 82 miljoen euro in overnames gestoken. Al 18 procent van de portefeuilledoelstelling is gerealiseerd.Het groeiplan 2022-2025 moet toelaten de winst per aandeel jaarlijks gemiddeld met 8 procent op te trekken, om tegen 2025 uit te komen op 1,50 euro per aandeel. De portefeuille moet toenemen tot 8 miljard euro. Eind juni was ze 6,6 miljard euro waard. De winst per aandeel is in het eerste halfjaar gestegen met 15 procent tot 0,62 euro per aandeel. Dat is beduidend hoger dan het geplande groeitempo van minimaal 9 procent voor het volledige boekjaar. De schuldgraad bedroeg eind juni 38,7 procent, tegenover 36,7 procent eind 2021. De gemiddelde rentevoet op de uitstaande schuld is 1,9 procent, en zal onder 2,0 procent blijven tegen eind 2022. WDP is actief in België (aangevuld met wat Luxemburg en Noord-Frankrijk), Nederland, Roemenië en Duitsland, waar WDP richting 100 procent van de aandelen van de joint venture met VIB Vermögen gaat. In de loop van de eerste jaarhelft nam WDP deel aan een kapitaaloperatie bij het Zweedse Catena, waarin het nu een belang van ruim 9 procent heeft. Dat volstaat om een strategisch partnership aan te gaan en Zweden als het volgende land in de portefeuille te beschouwen.Voor 2022 mikt WDP op een stijging van de winst per aandeel van 1,10 naar 1,25 euro per aandeel (+14%). Dat moet toelaten het dividend op te trekken naar 1 euro per aandeel. De intrinsieke waarde bedroeg eind juni 21,3 euro per aandeel, tegenover 19 euro eind 2021 (+12,2% op jaarbasis). Dat betekent wel dat de premie van de beurskoers ten opzichte van die intrinsieke waarde onder 40 procent is gezakt. Begin dit jaar was dat nog circa 100 procent.ConclusieDe koers van het WDP-aandeel zakte dit jaar met ongeveer 30 procent, waardoor zowat 1,5 miljard euro aan beurswaarde verloren ging. Dat heeft niks te maken met teleurstellende resultaten, maar met een slinkende premie tegenover de intrinsieke waarde. Het brutodividendrendement zit weer ruim boven 3 procent. Daarom geven we een positief advies, ook in de verwachting dat de lange rente ook bij ons een tussentijdse piek zal bereiken.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 30,48 euroTicker: WDP BBISIN-code: BE0003763779Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 5,64 miljard euroK/w 2021: 27Verwachte k/w 2022: 23Koersverschil 12 maanden: -19%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: 3,3%