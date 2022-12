Na de update van van de financiële doelstellingen voor 2025 steeg de koers van het aandeel Corbion flink. Terecht, want de perspectieven blijven gunstig.

Corbion greep de Capital Markets Day aan om een update te geven van zijn strategie Advance 2025 en om zijn financiële doelen aan te passen. Het werd een goednieuwsshow met fraaie vergezichten. Corbion is actief op het gebied van biotechnologische voedingsingrediënten en farmaceutische en biochemische toepassingen. Dit jaar kampt het bedrijf met een behoorlijke margedruk, maar het is blijven investeren en dat loont.Corbion verhoogt de prognose voor de autonome omzetgroei voor de kernactiviteiten voor de periode 2023-2025 van 4 à 7 procent naar 5 à 8 procent. Het concern zegt dat het puur om volume- en mixgroei gaat. De nog kleine activiteiten rond algen worden een aparte afdeling met een verwachte jaarlijkse groei van 25 procent. Om het prijseffect ook uit de marge-ontwikkeling te filteren, schakelt Corbion over van een margedoel naar een absolute groeidoelstelling voor het aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda). Onder het oude programma was het streven nog een ebitda-marge van meer dan 17 procent voor de kernactiviteiten vanaf 2025. Vanaf de huidige marge van 12,7 procent leek dat erg ambitieus. Nu streeft Corbion naar een autonome groei van het aangepaste ebitda van 15 à 20 procent per jaar. Het midden van de omzet- en ebitda-range zou in 2025 een aangepaste ebitda van 250 miljoen euro moeten kunnen opleveren. Dat cijfer past ruim in de oorspronkelijke doelstelling waarbij een marge van 17 procent en een jaarlijkse autonome omzetgroei van 5,5 procent (midden van oude bandbreedte) een aangepaste ebitda van circa 226,5 miljoen euro zou hebben opgeleverd.ConclusieEen minpunt van het beleggingsverhaal Corbion is de erg hoge schuldratio (netto financiële schuld/ebitda) van 3,3 per eind juni van dit jaar. Het concern beloofde wel een daling in de tweede jaarhelft en streeft nu naar een ratio onder 3 in 2023 en een verdere verlaging tot 1,5 à 2,5 vanaf 2024. De stevige groei van het ebitda helpt. Corbion houdt zo de ruimte om te blijven investeren in de organisatie, productiecapaciteit en nieuwe initiatieven. Voor ons is dat een reden om voor het aandeel tegen de huidige koers/winst 21 een koopadvies te blijven geven.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 31,40 euroTicker: CRBN NAISIN-code: NL0010583399Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 1,86 miljard euroK/w 2021: 29Verwachte k/w 2022: 21Koersverschil 12 maanden: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: -24%Dividendrendement: 1,8%