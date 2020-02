Fagron kan terugblikken op een mooi 2019. Het schuldenprobleem is definitief van de baan.

In de eerste jaarhelft deed Fagron vijf overnames. De grootste was die van Cedrosa voor 16,5 miljoen euro in mei. Dat Mexicaanse bedrijf boekte in 2018 een omzet van 22,5 miljoen euro en een bedrijfskasstroom- of ebitda-marge van 14,5 procent. Daarna volgden drie overnames in Brazilië, met een gezamenlijke omzet van 9,9 miljoen euro en een ebitda-marge van 7,4 procent, en de overname van Dr. Kulich Pharma in Tsjechië (5,1 miljoen euro omzet en een ebitda-marge van 17,8%).

...

In de eerste jaarhelft deed Fagron vijf overnames. De grootste was die van Cedrosa voor 16,5 miljoen euro in mei. Dat Mexicaanse bedrijf boekte in 2018 een omzet van 22,5 miljoen euro en een bedrijfskasstroom- of ebitda-marge van 14,5 procent. Daarna volgden drie overnames in Brazilië, met een gezamenlijke omzet van 9,9 miljoen euro en een ebitda-marge van 7,4 procent, en de overname van Dr. Kulich Pharma in Tsjechië (5,1 miljoen euro omzet en een ebitda-marge van 17,8%). In de zomer verkochten het Nederlandse investeringsfonds Waterland en Baltisse (Filiep Balcaen) in drie stappen hun positie van 30,2 procent, telkens tegen 16,2 euro per aandeel. Fagron zette ook succesvol de bestaande kredietfaciliteit van 325 miljoen euro om in een nieuwe faciliteit van 375 miljoen met een looptijd van vijf jaar tegen betere voorwaarden. Dat bevestigde opnieuw dat het schuldenprobleem van 2016 definitief van de baan is. De restanten van die pijnlijke episode werden in het najaar bezegeld met een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie voor 22,3 miljoen dollar in een onderzoek naar vermeende prijsafspraken en een schikking voor een klein bedrag met de voormalige eigenaar van AnazaoHealth (claim van 20 miljoen). Nog in het najaar nam het management de kleinste afdeling HL Technology, gespecialiseerd in orthopedische precisiecomponenten, voor 5,2 miljoen euro over.De volledige uitstap van Waterland en Baltisse remde tijdelijk de koersontwikkeling, maar zodra die druk wegviel, spurtte het aandeel vanaf begin november ruim 35 procent hoger, geholpen door een stevig derde kwartaal met een forse organische groei van 12,4 procent. De rally werd abrupt afgebroken door het jaarrapport, dat licht onder de verwachtingen bleef.Op jaarbasis boekte Fagron 534,7 miljoen euro omzet, een klim met 13,4 procent (+13,8% zonder HL Technology), waarvan 8,3 procent organische groei (zonder overnames en verkochte afdelingen). De analistenconsensus bedroeg 540 miljoen euro. De groeps-rebitda (zonder eenmalige elementen) bleef met 117 miljoen euro (+9,9%) nipt onder de verwachtingen (117,3 miljoen). De groei in Nederland was in het vierde kwartaal trager dan verwacht na de heropstart van de geoptimaliseerde sterielebereidingsfaciliteit. De Europese omzet steeg met 2,8 procent tot 257 miljoen euro (+1,9% organisch). De rebitda klom met 0,6 procent tot 67,1 miljoen euro en de marge daalde met 60 basispunten tot 26,1 procent. In Latijns-Amerika klom de omzet met 22,4 procent tot 125,6 miljoen euro (+7,7% organisch en +10,4% tegen constante wisselkoersen), terwijl de rebitda-marge met 60 basispunten daalde tot 20,2 procent door de integratie van de overnames met lagere winstmarges. In de Verenigde Staten viel het vierde kwartaal licht tegen door de tijdelijk mindere groei in de hypermoderne sterielebereidingsfaciliteit in Wichita. De totale Amerikaanse omzet klom met 28,6 procent tot 145,9 miljoen euro (+21,3% tot 76 miljoen in de tweede jaarhelft). De rebitda steeg met 32,6 procent tot 23,5 miljoen euro en de rebitda-marge nam met 50 basispunten toe tot 16,1 procent (18,1% in het tweede semester). De recurrente nettowinst klom 18,6 procent hoger tot 58,1 miljoen euro, of 0,81 euro per aandeel. Het brutodividend stijgt van 0,12 naar 0,15 euro per aandeel.De koersval met ruim 11 procent sinds de rapportering is meer dan welgekomen, na de voorafgaande rally. De waardering is stevig, maar aanvaardbaar gezien het groeiprofiel, tegen 20,6 keer de verwachte winst en met een ondernemingswaarde (ev) van 13,1 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2020. Advies: houden/afwachten Risico: gemiddeldRating: 2BKoers: 20,5 euroTicker: FAGR BBISIN-code: BE0003874915 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,48 miljard euroK/w 2019: 27,4Verwachte k/w 2020: 20,6Koersverschil 12 maanden: +21%Koersverschil sinds jaarbegin: +4,5%Dividendrendement: 0,7%