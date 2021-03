De komende maanden komt er heel wat nieuws. We zien de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.

Voortbouwend op de vooruitgang in 2020 worden de komende twaalf tot achttien maanden cruciaal voor de Gentse specialist in de behandeling van vochtophopingen door leverziekten, kanker of hartfalen. Ten eerste zal Poseidon, de Noord-Amerikaanse studie voor de toepassing van de alfapump bij patiënten met vochtophoping in de buik als gevolg van de niet-alcohol gedreven vetteleverziekte (NASH), in het tweede kwartaal van 2022 resultaten over het primaire eindpunt rapporteren. Eind 2020 waren er al sterke resultaten bij dertien patiënten van een aparte testgroep. In het tweede kwartaal volgen de volledige data. Als alles goed gaat, kan Sequana de Amerikaanse goedkeuringsaanvraag indienen in de tweede helft van 2022, en er in de eerste helft van 2023 zelfstandig de verkoop aanvatten. De marktopportuniteit wordt er op 3 miljard euro geschat. De tweede cruciale prioriteit is de verdere ontwikkeling van het alfapump DSR-systeem (direct sodium removal of directe natriumverwijdering) voor patiënten met vochtophopingsproblemen, ondanks het gebruik van vochtafdrijvende middelen of diuretica, als gevolg van hartfalen. De komende maanden krijgen we de volledige resultaten (tot tien patiënten) van de Red Desert-studie. In oktober 2020 toonde de data van de eerste vijf patiënten aan dat de implantatie van de alfapump en de meervoudige behandeling met de DSR-oplossing goed werd verdragen. Daarnaast bleek het systeem de vochtbalans van de patiënten op peil te houden zonder de behoefte aan diuretica tijdens de zes weken durende DSR-behandeling. Heel bemoedigend was dat na de behandelingsperiode de patiënten veel beter reageerden op lagere doses diuretica en in de meeste gevallen, zelfs maanden na de behandeling, er veel minder nood aan hadden. De volgende studie, Sahara Desert, zal twintig patiënten rekruteren met chronisch hartfalen die niet stabiel zijn ondanks het gebruik van hoge doses diuretica. Die doseringsstudie start in het tweede kwartaal, met verwachte tussentijdse resultaten in het vierde kwartaal en volledige resultaten in de eerste helft van 2022. Het plan is om daarna een grotere haalbaarheidsstudie op te starten in de Verenigde Staten, voor het eerst met de gepatenteerde DSR-oplossing van de volgende generatie, die Sequana aan het ontwikkelen is. Nadien zal een partnerschap worden gesloten voor de Amerikaanse registratiestudie en voor de mogelijke commercialisatie van de alfapump DSR. De totale marktopportuniteit in de Verenigde Staten en Europa wordt op 5 miljard euro geschat. In januari kondigde Sequana aan belangrijke patenten op het alfapump DSR-systeem in de Verenigde Staten en Europa te hebben verworven. Door de sterke eerste resultaten van Red Desert bekijkt Sequana mogelijke toepassingen bij patiënten met nierfalen. Na de kapitaalverhoging met 22,5 miljoen euro in februari (uitgifte van 2,65 miljoen aandelen tegen een lager dan verwachte 8,5 euro per aandeel) zijn er voldoende middelen tot het tweede kwartaal van 2022. De jaarcijfers brachten geen verrassingen. Productieproblemen remden de bescheiden verkoop in Frankrijk en Duitsland tijdelijk af. De jaaromzet ging 1 procent lager tot 963.000 euro.ConclusieNa een forse tussenspurt rond het jaareinde is het aandeel van Sequana Medical teruggevallen tot onder het uitgifteniveau van de kapitaalverhoging in februari (8,5 euro). Voor investeerders die nog geen positie hebben, is dit een heel mooi instapniveau. De komende maanden komt er heel wat nieuws. We zien de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet en houden onze positie in de voorbeeldportefeuille stevig vast. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 8,20 euroTicker: SEQUA BBISIN-code: BE0974340722Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 151,2 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +56%Koersverschil sinds jaarbegin: -18%Dividendrendement: -