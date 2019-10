Ik dacht dat ik in 2016 een goede zaak zou doen door aandelen van Hugo Boss te kopen tegen ongeveer 50 euro. Maar nu maak ik mij toch zorgen over het feit dat het aandeel maar blijft terugvallen. Ziet u nog herstelkansen?

U hebt volkomen gelijk dat het Duitse luxemerk Hugo Boss op de beurs van Frankfurt een uiterst hobbelig parcours rijdt de jongste jaren. Dat is voor wel meer merkengiganten het geval. Al enkele keren leek Hugo Boss op weg naar een ommekeer met een toename van de vergelijkbare winkelomzet tegen constante wisselkoersen. Maar stabiliteit in het herstel is er nog absoluut niet bij het Duitse luxemerk. Getuige daarvan is een nieuwe winstwaarschuwing enkele weken geleden.

...