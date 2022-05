Er was een positieve marktreactie op de geruchten van een mogelijke fusie met een Amerikaanse sectorgenoot. Al liggen de voorwaarden van de deal nog niet op tafel en kunnen de onderhandelingen nog mislukken.

Ruim twee maanden geleden doken de geruchten op dat referentieaandeelhouder GBL een bod op het fors gedaalde Ontex zou overwegen. Sindsdien hoorden we daar niets meer over, ook niet bij de publicatie van de jaarcijfers van de holding.De producent van persoonlijke hygiëne-oplossingen voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) gaat door een diep dal door de dramatische combinatie van problemen in de aanvoerketen en de exploderende grondstoffenprijzen. Dat heeft de financiële positie het afgelopen jaar verzwakt. De netto financiële schuld bedroeg op 31 maart 833 miljoen euro, een toename met meer dan 100 miljoen euro tegenover de 726 miljoen euro van eind vorig jaar. Dat is 5,7 keer de verhouding netto financiële schuld ten opzichte van de recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda). Dat was eind vorig jaar nog 4,2 keer.De bedrijfsleiding bevestigde daags voor de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal dat er prille, verkennende gesprekken zijn met de Amerikaanse groep American Industrial Partners (AIP), de eigenaar van de sectorgenoot Attindas. Intussen probeert CEO Esther Berrozpe Ontex recht te trekken, terwijl er met de gigantische stijgingen van grondstoffenprijzen en andere kosten en gemiste omzet door problemen in de aanvoerketen een perfecte storm over het bedrijf raast.Om het 'New Ontex' richting een ebitda-marge van 12,5 tot 13,5 te krijgen, worden onder meer de initiatieven van het vorige management, zoals de ontwikkeling van eigen merken en de sprong naar Latijns-Amerika, teruggedraaid. Ontex grijpt terug naar private labels, enkel in Europa en Noord-Amerika.In het eerste kwartaal had Ontex het nog altijd moeilijk om de prijzen op te trekken (slechts +2%) in de kernmarkten. Dat werd gecompenseerd door de volumegroei met 11 procent. De omzet ging 13,2 procent hoger in de kernmarkten, van 339,9 naar 384,7 miljoen euro. Dat is 9,2 procent meer dan de analistenconsensus van 352,4 miljoen euro. Op groepsniveau zien we een stijging met 15,4 procent, van 479,7 naar 553,4 miljoen euro. Dat is 10,2 procent beter dan de analistenconsensus van 502 miljoen euro. Buiten de kernmarkten kon de producent van persoonlijke hygiëne-oplossingen de prijzen met gemiddeld 7 procent optrekken. De volumegroei is te danken aan enkele innovaties die goed ontvangen worden door de klanten. Toch zien we een nog sterker dan verwacht verval in de ebitda-marge, ondanks kostenbesparingen, die dit jaar meer dan de voorziene 60 miljoen euro netto zullen bedragen, en de hoger dan verwachte omzettoename. De kosteninflatie nam meer toe dan verwacht en nam op groepsniveau liefst 588 basispunten (5,9%) ebitda-marge weg. Die viel van 10,3 naar 4,5 procent, en is dus heel ver verwijderd van de geambieerde 12,5 à 13,5 procent. De aangepaste ebitda zakte in de periode van januari tot maart van 49,6 naar 24,7 miljoen euro tegenover dezelfde periode vorig jaar.ConclusieEr was een positieve marktreactie op de geruchten van een mogelijke fusie met een Amerikaanse sectorgenoot. Al liggen de voorwaarden van de deal nog niet op tafel en kunnen de onderhandelingen nog mislukken. In 2018 werd nog een bod van PAI Partners afgewezen. Die blunder zal GBL wellicht niet opnieuw willen maken. Het is gissen tegen welke voorwaarden de fusie zal gebeuren, maar het is moeilijk denkbaar dat dat tegen minder dan de huidige koers zal zijn. We blijven bij ons positieve advies. Als er toch geen overeenkomst komt, hopen we dat de verkoop van niet-kernactiviteiten een kapitaalverhoging kunnen vermijden. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 7,64 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 629 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -30%Koersverschil sinds jaarbegin: +9%Dividendrendement: -