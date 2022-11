De beurswaarde van Apple is ongeveer even hoog als die van Alphabet, Amazon en Meta Platforms tezamen. Om maar te zeggen hoe goed Apple wel standhoudt tussen de andere grote techwaarden. Meta Platforms was begin dit jaar nog de helft meer waard dan Apple, maar is sindsdien met meer dan 70 procent teruggevallen.

In de drie maanden tot eind september, het vierde kwartaal van het fiscaal boekjaar 2022, lagen de omzet en de winst boven de verwachtingen. Apple was daarmee een witte raaf onder de grote technologiebedrijven. Apple lanceerde de iPhone 14, maar die werd slechts enkele dagen verkocht in de periode waarover werd gerapporteerd. In het lopende kwartaal zal de impact van de iPhone 14 een stuk groter zijn.

In de drie maanden tot eind september, het vierde kwartaal van het fiscaal boekjaar 2022, lagen de omzet en de winst boven de verwachtingen. Apple was daarmee een witte raaf onder de grote technologiebedrijven. Apple lanceerde de iPhone 14, maar die werd slechts enkele dagen verkocht in de periode waarover werd gerapporteerd. In het lopende kwartaal zal de impact van de iPhone 14 een stuk groter zijn. De groepsomzet steeg met 8,1 procent op jaarbasis naar 90,15 miljard dollar, boven de verwachte 88,9 miljard. Bij de Europese bedrijven met veel omzet in de Verenigde Staten zorgt de dure dollar voor rugwind. Voor de Amerikaanse bedrijven met veel omzet buiten het thuisland is de dure munt dan weer een tegenwind. Bij Apple zou de omzetgroei bij constante wisselkoersen op 14 procent zijn uitgekomen. De omzet in China bedroeg 15,5 miljard dollar tegenover 14,6 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet uit de verkoop van de iPhone klom met 9,7 procent op jaarbasis naar 42,6 miljard dollar en lag daarmee onder de verwachte 43,2 miljard. In verhouding tot de hele smartphonemarkt, die in het derde kwartaal met 9 procent kromp, deed de iPhone het wel goed. Ook de Mac-productlijn ging tegen de trend op de pc-markt in met een groei van 25,4 procent tot 11,5 miljard dollar, ver boven de verwachte 9,4 miljard. Dat was te danken aan de vernieuwde MacBook Air en MacBook Pro. Er was ook een inhaalbeweging nadat bestellingen in eerdere kwartalen niet snel genoeg geproduceerd en geleverd konden worden door een gebrek aan onderdelen. Ook de Wearables (o.a. Apple Watch, AirPods, HomePod) presteerden beter dan verwacht met een omzetstijging van 9 procent, maar de iPad deed het minder goed met een omzetdaling van 13 procent. De groei van de dienstenafdeling (App Store, Apple Music, iCloud,...) bleef met amper 5 procent tot 19,2 miljard dollar achter op de verwachte 20,1 miljard. Apple telde eind september wereldwijd 900 miljoen gebruikers van een of meerdere diensten van de groep. Dat zijn er 40 miljoen meer dan een kwartaal eerder. In het lopende eerste kwartaal ziet Apple de groepsomzet met minder dan 8 procent toenemen. Apple rekent op een lagere Mac-verkoop en ook minder omzet uit diensten. De marktonderzoeker Sensor Tower rekende voor dat de omzet uit de App Store met 4 procent daalde naar 2,4 miljard dollar. Het is nog onduidelijk wat de impact van de iPhone 14 zal zijn, maar Apple is in elk geval heel voorzichtig. De brutomarge bleef op kwartaalbasis ongewijzigd op 43,3 procent. Geheugenchips werden iets goedkoper en de beschikbaarheid van componenten is al sterk verbeterd. Netto bleef er 1,29 dollar per aandeel over tegenover een verwachte 1,27 dollar. Apple realiseerde in het vierde kwartaal een vrije kasstroom van 20,5 miljard dollar. Dit brengt het totaal over het volledige boekjaar op 111 miljard dollar. Eind september beschikte de groep over 190,5 miljard dollar aan cash en verkoopbare activa. De langetermijnschuld bedraagt 109,1 miljard dollar.ConclusieDe opluchting om de beter dan verwachte kwartaalcijfers sloeg na enkele beursdagen om in bezorgdheid over de toekomst. Apple is niet immuun voor een globale groeivertraging die door een hogere inflatie en stijgende rentevoeten een impact zal hebben op de consumentenbestedingen. Analisten hebben de winstverwachtingen stelselmatig verlaagd. Apple blijft wel een cashmachine, maar het aandeel is tegen ruim 22 keer de verwachte winst nog steeds vrij pittig gewaardeerd en deze waardering staat niet in verhouding tot de verwachte groei.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 136,5 dollarTicker: AAPL USISIN-code: US0378331005Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 2171 miljard dollarK/w 2021: 22Verwachte k/w 2022: 22Koersverschil 12 maanden: -9%Koersverschil sinds jaarbegin: -25%Dividendrendement: 0,7%