Korte opluchtingsrally voor Ontex

De beleggers reageerden opgelucht op de resultaten over het tweede kwartaal, maar het aandeel staat nog altijd 40 procent onder zijn piek en de lucht is nog niet opgeklaard voor de specialist in persoonlijke hygiëne.

De markt was duidelijk opgetogen met de cijfers voor het tweede kwartaal bij Ontex. Wij zien er vooral een reactie van opluchting in. Laten we niet vergeten dat de resultaten over het eerste kwartaal de malaise bij de specialist in persoonlijke hygiëne alleen maar groter hadden gemaakt, terwijl het plan T2G ofwel Transform to Grow weinigen wist te imponeren.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×