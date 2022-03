Het grootste internetbedrijf van Europa zit mee in de neerwaartse spiraal van de hysterie rond Chinese aandelen.

Het Zuid-Afrikaanse Naspers bracht Prosus in september 2019 naar de Amsterdamse beurs. Het is een van de markantste beurssprookjes van de afgelopen decennia. Het mediabedrijf kocht tijdens de uiteenspatting van de internetzeepbel in mei 2001 een belang van 46,5 procent in Tencent Holdings met een prijskaartje van 'slechts' 32 miljoen dollar. Dat Chinese techbedrijf is vooral bekend van de mobiele berichtenapp WeChat, die is uitgegroeid tot het overheersende Chinese platform. Daarop kunnen klanten alles doen: gamen, winkelen, producten kopen, artikels lezen, tv-kijken, tickets reserveren, bellen, chatten en betalen. WeChat heeft maandelijks meer dan één miljard actieve gebruikers, die er gemiddeld anderhalf uur per dag spenderen. Tencent is het grootste onlinegamingbedrijf ter wereld. Naspers (Prosus) is met 28,83 procent nog altijd de grootste aandeelhouder. Het belang van Tencent voor de groep is gezakt van bijna 90 procent een jaar geleden tot bijna 80 procent nu. Prosus wil af van de status van monoholding en investeert volop in andere e-commerceactiviteiten, meestal niet-beursgenoteerde ondernemingen. Het had begin dit jaar een waarde van 40 miljard dollar en heeft de ambitie de omvang de komende drie tot vijf jaar te verdubbelen. Naast Tencent zijn de belangrijkste andere beursgenoteerde belangen onder meer DeliveryHero, Trip.com, Remitly, Skillsoft en Udemy.De participatie in het grootste Russische onlineplatform VK (voorheen Mail.ru) wordt afgeschreven. Het belang had een waarde van 700 miljoen dollar eind 2021. Het is maar een van de vele teleurstellingen van de afgelopen twaalf maanden. Het sentiment ten aanzien van Chinese beleggingen in het algemeen en de techgiganten in het bijzonder keerde in de loop van 2021 volledig nadat de Chinese autoriteiten fors hadden ingegrepen. In het kader van een campagne voor meer gelijkheid kregen de grote ondernemingen een salvo aan onderzoeken, boetes en nieuw reglementeringen opgelegd. Dat deed heel wat buitenlandse investeerders wegvluchten uit Chinese aandelen. Dat is minder van toepassing op Tencent, maar de maatregelen om minderjarigen te 'redden' van te veel onlinegaming, livestreaming, audio en video zijn wel nadelig voor de techgigant. Daar kwam recent nog de beschuldiging bovenop dat WeChat Pay de regels over het witwassen van geld heeft geschonden en dat Tencent volgens The Wall Street Journal Tecent daarvoor een recordboete boven het hoofd hangt. Er zou volgens de centrale bank van China te weinig zijn ondernomen om gebruikers en handelaars te identificeren die het platform hebben gebruikt om illegale praktijken zoals gokken te kunnen uitvoeren. Prosus beschikt nog over financiële ruimte om de e-commerceportefeuille te verruimen. Zeker als een stuk van het belang in Tencent zou worden verkocht. Daar is het nu niet het ideale moment voor. Maar we verwachten de komende jaren nog enkele belangwekkende aankondigingen op dat gebied.ConclusieHet grootste internetbedrijf van Europa zit mee in de neerwaartse spiraal van de hysterie rond Chinese aandelen. Al was er recent even een fors herstel. Alleen al de participatie in Tencent is tussen 120 en 125 miljard euro waard. Dat is bijna 60 euro per aandeel, meer dan de huidige beurskoers. We schatten de onderwaardering tegenover de intrinsieke waarde nog altijd op minstens 35 procent. Een normalisering van de toestand in China moet later dit jaar tot een afbouw van de forse onderwaardering van het Prosus-aandeel leiden. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 51,61 euroTicker: PRX NAISIN-code: NL0013654783Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 107,0 miljard euroK/w 2021: 24Verwachte k/w 2022: 22Koersverschil 12 maanden: -45%Koersverschil sinds jaarbegin: -30%Dividendrendement: 0,2%