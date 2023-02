Het vooruitzicht van wat hogere kosten dan voorzien, bracht het aandeel op een verlies van ruim 5 procent.

De winst van ING is in het vierde kwartaal met 15 procent opgelopen naar 1,1 miljard euro. De stijgende rente speelt de bank in de kaart. Net als bij Europese sectorgenoten is de winststijging voor een flink deel te danken aan hogere nettorente-inkomsten: +17 procent naar 3,9 miljard euro. Zelfs als rekening wordt gehouden met het uitfaseren van maatregelen waarmee de Europese Centrale Bank de impact van een negatieve rente op de bankresultaten verzachtte, namen de totale baten met ruim 5 procent toe tot 4,9 miljard euro. Aan de andere kant namen de operationele kosten met 2 procent af tot 2,9 miljard euro. Die daling was volledig het gevolg van een sterke daling van toezichtsgerelateerde kosten: -22 procent naar 269 miljoen euro. Behalve door hogere baten en lagere lasten, komt dat ook doordat ING minder opzij zette voor kredietverliezen. In het vierde kwartaal zette de bank 269 miljoen euro opzij voor mogelijk oninbare leningen. De daling van 22 procent ten opzichte van de 346 miljoen euro van een jaar eerder wijst erop dat ING goed gepositioneerd is voor een mogelijke recessie in 2023. De winststijging is een opsteker. Maar daar hadden beleggers al een voorschot op genomen met een koersstijging van ruim 30 procent de afgelopen drie maanden. ING rekent op een verhouding tussen de operationele kosten en de inkomsten van 55 tot 56 procent. Vorig jaar was dat 60,3 procent, maar de doelstelling van 50 tot 52 procent voor 2025 oogt nu behoorlijk ambitieus.ConclusieHet vooruitzicht van wat hogere kosten dan voorzien, bracht het aandeel na de cijferpresentatie op een verlies van ruim 5 procent. Het dividendrendement van 6,3 procent, de ruimte om het overtollige kapitaal met de aandeelhouders te delen en de bescheiden toevoeging aan de stroppenpot geven voor het ING-aandeel aanleiding voor een houden-advies. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 12,40 euroTicker: INGA NAMarkt: Euronext AmsterdamISIN-code: NL0011821202Beurskapitalisatie: 46,22 miljard euroK/w 2022: 12,5Verwachte k/w 2023: 8,5Koersverschil 12 maanden: +4%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: 6,3%