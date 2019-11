Als reactie op de derdekwartaalcijfers beleefde het aandeel van Kraft Heinz de grootste dagstijging sinds 2017. Maar de voedingsgigant is nog niet uit de zorgen.

Op 8 augustus werd het nog een afknapper voor Miguel Patricio. De man met een AB InBev-verleden die sinds 1 juli CEO van Kraft Heinz Company is, kon toen nog geen samenhangende strategie voorleggen en aan de veelgeplaagde aandeelhouders uitleggen hoe hij de vier na grootse voedingsgigant ter wereld weer op het groeipad zou krijgen. Daardoor zakte de koers opnieuw met 8,5 en 6 procent tot een nieuw dieptepunt, of meer dan 70 procent onder de recordkoers van begin 2017. Maar tien weken later is het gelukkig anders, want intussen is Kraft Heinz opgenomen in de voorbeeldportefeuille. Na de publicatie van de resultaten van het derde kwartaal beleefde het aandeel de grootste dagstijging sinds februari 2017 (+13,4%). Deze keer kon Pat...