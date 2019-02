Kraft Heinz trakteert aandeelhouders op zwarte vrijdag

Hoeveel slecht nieuws kan je steken in één kwartaalrapport? De fusiegroep Kraft Heinz testte het uit met de aankondiging van slechte resultaten in combinatie met zwakke vooruitzichten, een dividendverlaging, een onderzoek van de beurswaakhond en last but nog least een waardevermindering van 15,4 miljard dollar op de merken.