De succesvolle opstart van het gigantische Johan Sverdrup-veld weerspiegelt zich in de resultaten van de Noorse olie-en gasproducent AkerBP.

De ambitieuze Noorse olie-en gasproducent AkerBP boekte in het vierde kwartaal voor het eerst een kwartaalomzet boven 1 miljard dollar. Met een cijfer van 1,003 miljard dollar boekte AkerBP 38 procent meer omzet dan in het derde kwartaal (723 miljoen) en 9,5 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2018 (916 miljoen). De gemiddelde analistenverwachting bedroeg 983,9 miljoen dollar. De stijging was niet het gevolg van de olieprijsevolutie (-1% tegenover het vierde kwartaal van 2018 tot 64,2 dollar per vat), maar wel van de succesvolle opstart van het gigantische Johan Sverdrup-veld. AkerBP heeft sinds de jaren tachtig een belang van 11,6 procent in het grootste project in de Noorse zeewaters. Eind 2019 bedroeg de gemiddelde dagproductie al ruim 350.000 vaten olie-equivalent, op een maximum van 440.000 in de eerste productiefase dat tegen de zomer wordt bereikt. De gemiddelde dagbijdrage in het vierde kwartaal voor AkerBP bedroeg 31.521 vaten olie-equivalent. Samen met groei in de productiegebieden van Alvheim (+5000 vaten tot 56.441) en Vallhall (+5100 vaten tot 45.381) leidde dat tot een productiegroei met 31 procent tot 191.100 vaten olie-equivalent per dag. Daardoor kwam de gemiddelde dagproductie in 2019 alsnog nipt hoger uit dan in 2018: 155.900 vaten olie-equivalent, tegenover 155.700 in 2018, boven de verlaagde verwachting van 155.000 vaten.De goedkope productiekosten van minder dan 2 dollar per vat olie-equivalent in het Sverdrup-olieveld vertaalden zich meteen in een daling van het groepsgemiddelde van 13,2 dollar per vat olie-equivalent in het vierde kwartaal van 2018 naar 9,1 dollar. Op jaarbasis beperkte de toename zich van 12,1 dollar per vat olie-equivalent naar 12,4 dollar (12,5 dollar verwacht). Voor 2020 mikt AkerBP onder impuls van Sverdrup op een daling van de productiekostprijs met 19 procent tot 10 dollar per vat olie-equivalent, en tegen 2023 zelfs tot 7 dollar per vat. De verwachte dagproductie in 2020 bedraagt 205.000 à 220.000 vaten olie-equivalent, een stijging met 31,5 à 41 procent tegenover 2019. De bedrijfskasstroom (ebitda) bedroeg in het vierde kwartaal 745 miljoen dollar, tegenover de verwachte 736,6 miljoen (658 miljoen in 2018). Op jaarbasis zakte de ebitda met 16,7 procent tot 2,29 miljard dollar. De nettowinst bleef onder de verwachtingen: 111,6 miljoen dollar tegenover 131,6 miljoen verwacht. Op jaarbasis is er een daling van 476 miljoen dollar naar 141 miljoen.AkerBP kondigde een stijging van het jaardividend aan van 750 miljoen naar 850 miljoen dollar, of een kwartaaldividend van 0,59 dollar per aandeel (8,6% brutorendement). Het plan blijft tot 2023 jaarlijks 100 miljoen dollar extra uit te keren. 501 miljoen dollar exploratie-uitgaven werd in 2019 beloond met zes ontdekkingen met een geschatte reserves van 170 miljoen vaten (drie keer de jaarproductie in 2019). AkerBP breidt via een ruil van een aantal licenties zijn belang in het Skarv-gebied met 5 procent uit. Daarnaast is er eindelijk vooruitgang in de discussie tussen AkerBP en Equinor over het productieconcept van het NOKOA-gebied, een cruciaal project voor AkerBP om zijn dagproductie tegen 2026 op te drijven richting 450.000 vaten olie-equivalent.ConclusieHet aandeel van AkerBP flirtte voor het uitbreken van het coronavirus met de grens van 300 Noorse kronen, maar plooide terug. AkerBP noteert tegen 15 keer de verwachte winst en 3,5 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2020. Het koopadvies blijft overeind. Het aandeel blijft richting 230 kroon een kanshebber voor opname in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 255 Noorse kroonTicker: AKERBP NOISIN-code: NO0010345853Markt: OsloBeurskapitalisatie: 93,4 miljard Noorse kronenK/w 2019: 70Verwachte k/w 2020: 15Koersverschil 12 maanden: -11%Koersverschil sinds jaarbegin: -12%Dividendrendement: 8,6%