Alfen blijft in positieve zin verrassen met torenhoge groeicijfers en stevige margeverbeteringen. Andermaal ziet het concern ruimte om de prognose voor dit jaar te verhogen.

Alfen, actief met transformatorstations, laadpalen en energieopslagsystemen, heeft ook in het tweede kwartaal een forse groei doorgemaakt. Bezien over de eerste jaarhelft is de omzet met maar liefst 78 procent gestegen tot 205,5 miljoen euro. Met name de laadstations voor elektrische voertuigen (EV charging) draaien geweldig met een ruime verdrievoudiging van de omzet...

Alfen, actief met transformatorstations, laadpalen en energieopslagsystemen, heeft ook in het tweede kwartaal een forse groei doorgemaakt. Bezien over de eerste jaarhelft is de omzet met maar liefst 78 procent gestegen tot 205,5 miljoen euro. Met name de laadstations voor elektrische voertuigen (EV charging) draaien geweldig met een ruime verdrievoudiging van de omzet tot 125,0 miljoen euro.Vooral de plaatsing van laadpalen bij retaillocaties is na het opheffen van de coronarestricties fors op stoom gekomen. Daarnaast is Alfen hiermee flink aan het internationaliseren. Inmiddels komt al 69 procent van de businessunit EV charging uit het buitenland, tegen 50 procent voor het concern als geheel. Alfen schat de jaarlijkse groei van deze markt op meer dan 30 procent in de periode 2020-2030.De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met maar liefst 120 procent tot 37,3 miljoen euro. Daarmee kon de ebitda-marge (ebitda/omzet) verder omhoog van 14,7 naar 18,1 procent. Het bedrijf heeft veel voorraden aangelegd om geen problemen te hebben in de aanvoerketen. Uiteraard heeft die voorraad zijn weerslag op het werkkapitaal, dat steeg van 23,8 naar 54,8 miljoen euro. Alfen beschikt nog wel altijd over een nettokaspositie, al daalde deze wel van 28,9 naar 15,9 miljoen euro.Alfen ziet wederom ruimte om de omzetverwachting verder op te krikken. De vork voor de omzetprognose 2022 wordt opgekrikt van 350 tot 420 miljoen euro naar 410 tot 470 miljoen. Deze verhoging heeft effect op onze winstraming. De 2,50 euro per aandeel die we voor 2023 voorzagen komt nu een jaar eerder. Inmiddels is de koers van het aandeel fors verder gestegen. De koers-winstverhouding van 46 is zeer hoog, maar past wel bij dit groeibedrijf. Verder dan een 'houden'-advies kunnen we echter op dit niveau niet gaan. Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.