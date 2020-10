Het zijn bewogen tijden voor oliedienstenspelers en hun aandeelhouders. De olieproducenten proberen hun hachje te redden door op hun investeringen te beknibbelen en hun dividenden maximaal te behouden.

De markt blijft met meer dan gemiddelde belangstelling uitkijken naar de kwartaalresultaten van de Frans-Amerikaanse oliedienstengigant Schlumberger. Ze wil weten hoe de grootste oliedienstenspeler ter wereld omgaat met de enorme daling van de olieprijs in de loop van het jaar door de coronacrisis. Olivier Le Peuch, sinds augustus vorig jaar de CEO,heeft al flink wat afschrijvingen gedaan en ook drastisch in het dividend gesnoeid (kwartaaldividend van 0,50 naar 0,125 dollar per aandeel of -75%), maar het probleem zit in de eerste plaats bij de omzet. In de periode van januari tot maart bedroeg de omzet 5,26 miljard dollar. Dat is liefst 38 procent minder dan in het derde kwartaal van 2019 (8,54 miljard dollar), en nog 2 procent minder dan de 5,36 miljard dollar in het tweede kwaratal van 2019. Dat is het laagste omzetcijfer in meer dan een decennium. Het ligt ook onder de gemiddelde analistenverwachting van 5,38 miljard dollar. Schlumberger dankt zijn marktleiderschap aan de beste technologische expertise om van schaliegasprojecten een succes te maken en aan de wereldwijde aanwezigheid van het Frans-Amerikaanse oliedienstenbedrijf (aanwezigheid in 85 landen).Dat laatste zien we duidelijk in de sterk verschillende evolutie van de Noord-Amerikaanse versus de internationale activiteiten. Tussen juli en september 2020 bedroeg de Noord-Amerikaanse omzet amper 1,16 miljard dollar. Dat is 59 procent minder dan in het derde kwartaal van 2019 (2,85 miljard dollar). Dat de totale omzet toch maar 38 procent is gezakt op jaarbasis, heeft alles te maken met een beperktere lagere internationale omzet (van 5,63 naar 4,09 miljard dollar, of -27%). De dramatische daling van de Amerikaanse olieprijs (West Texas) zorgt ervoor dat de Amerikaanse schalie-industrie beroerde tijden beleeft. Dat is slecht nieuws voor de oliedienstenbedrijven. Meer nog voor de Amerikaanse concurrenten dan voor Schlumberger. Al is dat maar een magere troost voor de aandeelhouders. Schlumberger draaide in het derde kwartaal weer verlies, maar veel minder dan de voorgaande kwartalen. Het verlies per aandeel bleef in het derde kwartaal beperkt tot 0,06 dollar tegenover nog 2,47 dollar in het voorgaande kwartaal en zelfs 8,22 dollar in het derde kwartaal van 2019. Als we de eenmalige afboekingen buiten beschouwing laten, zien we een winst per aandeel van 0,16 dollar. Dat is niet alleen beter dan de analistenconsensus van 13 dollarcent per aandeel, maar ook beter dan de recurrente (zonder uitzonderlijke elementen) winst van 0,05 dollar per aandeel in het tweede kwartaal. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 gaat het resultaat er wel nog altijd met 63 procent op achteruit (0,43 dollar winst per aandeel in het derde kwartaal van 2019). ConclusieHet zijn opnieuw bewogen tijden voor oliedienstenspelers en hun aandeelhouders. De olieproducenten proberen hun hachje te redden door op hun investeringen te beknibbelen en hun dividenden maximaal te behouden. de oliemajors zullen alles doen om hun dividend niet of zo weinig mogelijk te verlagen. Dat zal een serieuze impact hebben op de resultaten van Schlumberger. Niet alleen dit, maar ook de volgende jaren. Anderzijds, met de koers op het laagste peil van het decennium, zullen we het aandeel opnieuw wat meer in de gaten houden. Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2C Koers: 15,17 dollarTicker: SLB USISIN-code: AN8068571086Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 21,1 miljard dollarK/w 2019: 11Verwachte k/w 2020: 30Koersverschil 12 maanden: -47%Koersverschil sinds jaarbegin: -58%Dividendrendement: 3,1%